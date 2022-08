Audi vstoupí do formule 1, od roku 2026 bude dodávat motory

„Jde o skutečně zvláštní okamžik: V roce 2026 začneme působit ve formuli 1. Audi se oficiálně zaregistrovalo jako dodavatel pohonných jednotek,“ řekl generální ředitel společnosti Markus Duesmann.

O vstupu dceřiné společnosti koncernu Volkswagen do šampionátu F1 spekulovala média již řadu měsíců. Vedle Audi by měla působit v „královně motorsportu“ také další značka koncernu VW - Porsche. Ta údajně získala padesátiprocentní podíl v týmu Red Bull. Na oznámení tohoto partnerství se čeká.

Od roku 2026 by měla do formule 1 vstoupit nová pravidla, podle nichž by měly být motory levnější a využívat udržitelné zdroje. Stále větší vliv má mít elektromotor, který by měl dodávat vozům poprvé stejný výkon jako současný spalovací motor V6. Celkový výkon může být přes 1000 koní.

Formule 1 navíc oznámila použití syntetického, stoprocentně udržitelného paliva. Tyto kroky mají přivábit do šampionátu nové výrobce. „S těmito novými předpisy nastal správný čas, abychom mohli začít. Jak formule 1, tak Audi mají za svůj cíl udržitelnost,“ řekl Duesmann.

Komu bude Audi v budoucnu motory dodávat, se zatím neví. Hovoří se o Sauberu, který nyní působí pod značkou Alfa Romeo. „Je to skvělý den pro motorsport,“ vyzdvihl také šéf formule 1 Stefano Domenicali.

Německá automobilka Volkswagen dosud v F1 nepůsobila. V minulosti však účinkovala v mistrovství světa v rallye. V letech 2013 až 2016 slavil Volkswagen čtyři mistrovské tituly mezi jezdci i týmy.