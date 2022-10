Audi vstoupí v roce 2026 do formule 1, uzavřelo dohodu se Sauberem

Německá automobilka Audi vstoupí v roce 2026 do formule 1. Jejím továrním týmem se stane stáj Sauber, která v současnosti v mistrovství světa závodí pod názvem Alfa Romeo. Audi o úmyslu vstoupit do formule 1 informovalo už v srpnu. Nyní automobilka na webu uvedla, že se domluvila na vstupu do stáje Sauber. Finanční ani další detaily dohody nebyly zveřejněny.