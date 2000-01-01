náhledy
Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.
Autor: Reuters
Slavnostního představení vizuálu formule Audi pro rok 2026 se zúčastnil i pilot Nico Hülkenberg.
Autor: Reuters
Představení monopostu Audi se nemohlo obejít ani bez šéfa stáje Jonathana Wheatleyho.
Autor: Reuters
Po příchodu hlavních osobností stáje došlo konečně na slavnostní představení podoby vozu...
Autor: Reuters
Takhle vypadá! Audi sází především na tři barvy - šedou, černou a červenou. Do složitějšího lakování se nepouští.
Autor: Reuters
Jak Audi přímo uvedlo, jde o „velmi jasnou představu o barevném provedení a designu prvního závodního vozu formule 1 této značky, který bude představen v lednu 2026“.
Autor: Reuters
K mírným změnám tak ještě dojde, spíše ale půjde o přidání log sponzorů, graficky se už příliš nepromění.
Autor: Reuters
Vrchní představitelé i budoucí piloti Audi věnovali novému monopostu zvýšenou pozornost.
Autor: Reuters
Ředitel Audi Gernot Dollner poté pronesl: „Je to nová kapitola společnosti. Formule 1 bude spouštěčem změn. Nevstupujeme do ní jen proto, abychom v ní byli. Chceme vyhrávat.“
Autor: Reuters
Ví, že to nepůjde hned. „Nestanete se top týmem přes noc. Do roku 2030 ale chceme bojovat o titul,“ dodal Dollner. K tomu bude potřebovat i dva piloty, v příští sezoně to budou Niko Hülkenberg (vlevo) a Gabriel Bortoleto (vpravo).
Autor: Reuters