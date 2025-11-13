|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
- 1.37
- 4.20
- 12.00
- 1.07
- 11.00
- 45.00
- 2.00
- 3.20
- 4.20
- 1.90
- 3.60
- 4.00
- 1.15
- 7.20
- 15.00
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga
Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...
Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou
Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...
Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček
Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...
Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris
Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...
OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi
Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.
ONLINE: Přestřelka na Kladně, Třinec opět srovnává. Sparta prohrává, Boleslav otáčí
Hokejová extraliga nabízí porci šesti zápasů 22. kola. V něm se do soutěže vrací trenér Miloslav Hořava, jeho Mladá Boleslav čelí od 17.30 Olomouci. O půl hodiny později začíná západočeské derby mezi...
Drtivý vstup do baráže BJK Cupu. Češky smetly Kolumbijky bez ztráty setu
České tenistky zahájily baráž Billie Jean King Cupu, ve které usilují o setrvání v elitní divizi, přesvědčivým vítězstvím. Na úvod skupiny ve Varaždínu deklasovaly Kolumbii 3:0, když Nikola...
Modré vlny z Curacaa. Ostrůvek z Karibiku je bod od MS, obyvatel má méně než Plzeň
Během roku tisíce turistů v barech na kouzelných plážích popíjejí míchané nápoje z Modrého Curacaa. Když tamní fotbalová reprezentace příští úterý neprohraje na Jamajce, koktejly ze známého likéru si...
Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat
Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začal v neděli 9. listopadu...
BJK Cup 2025, baráž: program, výsledky, jak hrají české tenistky
České tenistky vyrazily do boje o záchranu v elitní skupině Billie Jean King Cupu. A začaly úspěšně. V pátek si poradily s Kolumbií, když Nikola Bartůňková a Linda Nosková uspěly ve dvouhrách. V...
Sinner vyhrál na Turnaji mistrů skupinu, soupeři mu nevzali ani set
Obhájce titulu Jannik Sinner vyhrál na tenisovém Turnaji mistrů i třetí zápas. Domácí favorit porazil před vyprodanou arénou v Turíně 6:3, 7:6 Američana Bena Sheltona a skupinu Björna Borga uzavřel...
Ovace vestoje pro Brada! Marchand oslavil tisícovku, poté se i kál: Nehrál jsem dobře
Velký rozruch někdy umí vyvolat i gól do prázdné branky. A to během čtvrteční noci na Floridě ani nešlo o jeho autora Eetu Luostarinena. „Koupím mu večeři, vzal mi i puk,“ smál se Brad Marchand....
Provod není zcela fit, z preventivních důvodů fotbalistům v kvalifikaci nepomůže
Do přípravného utkání proti San Marinu vůbec nezasáhl a nenastoupí ani v pondělním kvalifikačním duelu proti Gibraltaru. Lukáš Provod se od národního mužstva fotbalistů odpojil. S drobnými...
Výkon jako při blamáži na Faerech. Čtenáři fotbalisty za San Marino nešetřili
Jen během říjnové porážky na Faerských ostrovech byly výkony českých fotbalistů pohledem fanoušků ostudnější. Ve čtvrtečním mezistátním utkání San Marino 1:0 porazili a od čtenářů iDNES.cz si hráči...
Sparta konejší fanoušky po debaklu v Lize mistrů. Zpětně jim zaplatí cestu do Zugu
Po vysoké porážce v úvodním osmifinále Ligy mistrů v Zugu (0:6) se hokejová Sparta rozhodla pro gesto směrem k fanouškům. Desítkám příznivců zpětně zaplatí náklady spojené s cestou do Švýcarska.
SPECIALISTA ZOV (50-70.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 50 000 - 70 000 Kč
O půl milionu lehčí. Plzeň platí za chování fanoušků v zápase s Fenerbahce
Viktoria Plzeň dostala od UEFA za chování fanoušků při zápase fotbalové Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul celkovou pokutu 21 000 eur, v přepočtu zhruba půl milionu korun. Tiskový mluvčí Václav...
Mbappé nastřílel 400 gólů mezi dospělými, stihl to dřív než Messi a Ronaldo
Kylian Mbappé dosáhl velkého milníku, když se ve čtvrtek dvakrát trefil v kvalifikačním utkání s Ukrajinou. Francouzští fotbalisté si výhrou 4:0 zajistili postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a...