OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Autor:
  15:05
Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.
Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1. Nico Hülkenberg se zúčastnil slavnostního představení vizuálu formule Audi pro... Pilot Gabriel Bortoleto přichází na představení monopostu Audi v F1. Na představení monopostu Audi v F1 nechyběl ani šéf stáje Jonathan Wheatley. Audi představuje podobu monopostu formule 1. Takto bude vypadat monopost Audi ve formuli 1 v sezoně 2026. Zhruba v polovině formule Audi se objevuje barevný předěl. Pohled na vrchní část nové formule Audi. Zadní pohled na nový vůz Audi. Detailní záběr na šedou část lakování vozu Audi ve formuli 1. Vrchní představitelé i budoucí piloti Audi sledují nový monopost. Na podobě nového vozu Audi v F1 nechybí ani logo automobilky.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. LitvínovHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:Č. Budějovice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.37
  • 4.20
  • 12.00
Ml. Boleslav vs. OlomoucHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:Ml. Boleslav vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.07
  • 11.00
  • 45.00
Liberec vs. SpartaHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:Liberec vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • -
  • -
  • -
Hradec Kr. vs. VítkoviceHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:Hradec Kr. vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.00
  • 3.20
  • 4.20
Kladno vs. TřinecHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:Kladno vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.90
  • 3.60
  • 4.00
K. Vary vs. PlzeňHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:K. Vary vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.15
  • 7.20
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

ONLINE: Přestřelka na Kladně, Třinec opět srovnává. Sparta prohrává, Boleslav otáčí

Sledujeme online
Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Hokejová extraliga nabízí porci šesti zápasů 22. kola. V něm se do soutěže vrací trenér Miloslav Hořava, jeho Mladá Boleslav čelí od 17.30 Olomouci. O půl hodiny později začíná západočeské derby mezi...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  19:12

Drtivý vstup do baráže BJK Cupu. Češky smetly Kolumbijky bez ztráty setu

Nikola Bartůňková se hecuje v baráži BJK Cupu proti Kolumbii.

České tenistky zahájily baráž Billie Jean King Cupu, ve které usilují o setrvání v elitní divizi, přesvědčivým vítězstvím. Na úvod skupiny ve Varaždínu deklasovaly Kolumbii 3:0, když Nikola...

14. listopadu 2025  18:50

Modré vlny z Curacaa. Ostrůvek z Karibiku je bod od MS, obyvatel má méně než Plzeň

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s...

Během roku tisíce turistů v barech na kouzelných plážích popíjejí míchané nápoje z Modrého Curacaa. Když tamní fotbalová reprezentace příští úterý neprohraje na Jamajce, koktejly ze známého likéru si...

14. listopadu 2025  18:30

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Carlos Alcaraz zahrává míček na Turnaji mistrů.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začal v neděli 9. listopadu...

13. listopadu 2025  22:16,  aktualizováno  14. 11. 17:51

BJK Cup 2025, baráž: program, výsledky, jak hrají české tenistky

Linda Nosková slaví rozhodující bod v utkání baráže BJK Cupu proti Kolumbii.

České tenistky vyrazily do boje o záchranu v elitní skupině Billie Jean King Cupu. A začaly úspěšně. V pátek si poradily s Kolumbií, když Nikola Bartůňková a Linda Nosková uspěly ve dvouhrách. V...

14. listopadu 2025  17:44

Sinner vyhrál na Turnaji mistrů skupinu, soupeři mu nevzali ani set

Jannik Sinner slaví triumf nad Benem Sheltonem.

Obhájce titulu Jannik Sinner vyhrál na tenisovém Turnaji mistrů i třetí zápas. Domácí favorit porazil před vyprodanou arénou v Turíně 6:3, 7:6 Američana Bena Sheltona a skupinu Björna Borga uzavřel...

14. listopadu 2025  16:55

Ovace vestoje pro Brada! Marchand oslavil tisícovku, poté se i kál: Nehrál jsem dobře

ŠIROKÝ ÚSMĚV. Floridský útočník Brad Marchand oslavuje velké jubileum, právě...

Velký rozruch někdy umí vyvolat i gól do prázdné branky. A to během čtvrteční noci na Floridě ani nešlo o jeho autora Eetu Luostarinena. „Koupím mu večeři, vzal mi i puk,“ smál se Brad Marchand....

14. listopadu 2025  16:50

Provod není zcela fit, z preventivních důvodů fotbalistům v kvalifikaci nepomůže

Lukáš Provod ve skluzu s Ivanem Perišičem.

Do přípravného utkání proti San Marinu vůbec nezasáhl a nenastoupí ani v pondělním kvalifikačním duelu proti Gibraltaru. Lukáš Provod se od národního mužstva fotbalistů odpojil. S drobnými...

14. listopadu 2025  16:40

Výkon jako při blamáži na Faerech. Čtenáři fotbalisty za San Marino nešetřili

Nicolas Giacopetti se snaží dostat míč z houfu českých hráčů.

Jen během říjnové porážky na Faerských ostrovech byly výkony českých fotbalistů pohledem fanoušků ostudnější. Ve čtvrtečním mezistátním utkání San Marino 1:0 porazili a od čtenářů iDNES.cz si hráči...

14. listopadu 2025  16:28

Sparta konejší fanoušky po debaklu v Lize mistrů. Zpětně jim zaplatí cestu do Zugu

Fanoušci Sparty při utkání proti Lulea.

Po vysoké porážce v úvodním osmifinále Ligy mistrů v Zugu (0:6) se hokejová Sparta rozhodla pro gesto směrem k fanouškům. Desítkám příznivců zpětně zaplatí náklady spojené s cestou do Švýcarska.

14. listopadu 2025  16:08

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA ZOV (50-70.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 50 000 - 70 000 Kč

Dalších 31 853 volných pozic

O půl milionu lehčí. Plzeň platí za chování fanoušků v zápase s Fenerbahce

Ederson brání síť Fenerbahce před plzeňskou střelou.

Viktoria Plzeň dostala od UEFA za chování fanoušků při zápase fotbalové Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul celkovou pokutu 21 000 eur, v přepočtu zhruba půl milionu korun. Tiskový mluvčí Václav...

14. listopadu 2025  14:39

Mbappé nastřílel 400 gólů mezi dospělými, stihl to dřív než Messi a Ronaldo

Kylian Mbappé kličkuje mezi ukrajinskými hráči.

Kylian Mbappé dosáhl velkého milníku, když se ve čtvrtek dvakrát trefil v kvalifikačním utkání s Ukrajinou. Francouzští fotbalisté si výhrou 4:0 zajistili postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a...

14. listopadu 2025  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.