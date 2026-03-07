Zatím se zdá, že ne. Že horší už to být nemůže. Snad všechny šokuje, pokud Fernando Alonso a Lance Stroll při nedělní Velké ceně v Albert Parku dorazí do cíle.
Sedmadvacetiletý Kanaďan, syn šéfa stáje a miliardáře Lawrence Strolla, se v Melbourne postaví na start jen díky speciální výjimce od komisařů FIA (Mezinárodní automobilová federace).
Pravidlo 107 %
Stanovuje, že každý jezdec musí v úvodní části kvalifikace (Q1) zajet čas maximálně o 7 % pomalejší, než je nejrychlejší čas této části. Pravidlo má zabránit účasti pomalých monopostů, které by na trati mohly představovat bezpečnostní riziko.
Aston Martin o ni musel zažádat, protože týmová dvojka nezajela během dosavadního průběhu závodního víkendu jediný konkurenceschopný čas, čímž nedodržela pravidlo 107 %.
Stroll do sobotní kvalifikace vůbec nenastoupil, kvůli problémům se spalovacím motorem kompletně vynechal i třetí trénink. V prvním odkroužil jen tři kola, ve druhém třináct. Požadovaný čas nesplnil ani v jednom z nich.
FIA jej do Velké ceny pustí jen na základě zkušeností, počtu kilometrů, které v tomto voze absolvoval při testech, i díky výkonu týmového kolegy, jenž skončil sedmnáctý.
Další jasná ukázka toho, jak hororový vstup do sezony Aston Martin prožívá.
„Jakmile se objeví náznaky, že něco není v pořádku, nemůžeme si dovolit vážné poškození,“ vyprávěl Alonso. „Budeme ve střehu, musíme být flexibilní. Snad zvládneme co nejvíc kol, třeba i skoro celý závod.“
Směrem k neděli přednesl jen velmi pesimistické vyhlídky. Jak vidno, zlepšení je zatím daleko v nedohlednu.
O možnosti, že oba piloti kvůli eliminaci rizika raději odstaví monoposty krátce po startu, se v paddocku šuškalo už od čtvrtka. Slova nového šéfa týmu Adriana Neweyho krizi jen podtrhla.
„Přijeli jsme se čtyřmi bateriemi, použitelné jsou jen dvě. Ty, které máme teď ve vozech. Vzhledem k tomu, jakou rychlostí se nám poškozují, je to celkem děsivé,“ povzdechl si na tiskové konferenci.
Když z řad novinářů přišel dotaz, zda si do Melbourne nemůže nechat dovézt náhradní baterie, jen stručně odvětil: „To nejde, protože žádné nemáme.“
Do britské stáje přešel z Red Bullu. S pověstí brilantního konstruktéra, nejlepšího v oboru. Vždyť jím navržené vozy v minulosti získaly v F1 dvanáct titulů mezi konstruktéry a čtrnáct mezi jezdci!
Poradit si se záplavou zásadních technických nedostatků u Astonu ale může být i pro něj pořádný oříšek.
Není jich málo, ale jedna ostatní převyšuje. Monopost nejvíc ničí vibrace z pohonné jednotky. Doslova, protože jsou až tak silné, že za jízdy odpadávají zpětná zrcátka i zadní světlo.
„Ale mnohem závažnější problém spočívá v tom, že se přenášejí do prstů jezdců. Jde o zdraví, Fernando má pocit, že když odjede víc než pětadvacet kol v kuse, bude riskovat trvalé poškození nervů na rukou,“ popisoval Newey.
Alonso se snažil jeho vyjádření mírnit s tím, že vysoká hladina adrenalinu dokáže bolest přebít. Zároveň však přiznal, že po dvaceti minutách za volantem ztrácí cit i v nohách.
Stroll jako své maximum uvedl jen patnáct kol: „Je to šíleně nepříjemné! Nevím, k čemu to přirovnat... Asi jako byste seděli v elektrickém křesle.“
Newey v Austrálii nezastíral, že i když se formule 1 po zimní přestávce teprve pomalu dává do pohybu, vzniklá šlamastyka v něm už nyní probouzí bezmoc.
„Není to dobré. Jak málo jezdíme, o autě se nic nedozvídáme, naše informace jsou velice omezené. Stojí nás to hodně energie a sil, ale snažíme se najít co nejlepší řešení.“
Velké plány ambiciózního týmu s bohatým majitelem musí stranou. Vystřídal je zmar, zoufalství a frustrace.
I proto, že si Aston Martin jako jediný na startovním roštu vybral pohonnou jednotku Honda, která ještě v minulé sezoně spolupracovala s Red Bullem a má podíl na předchozí dominantní éře Maxe Verstappena.
Přípravy na novou éru plnou revolučních změn ale zahájila o dva roky později než ostatní výrobci. Svět formule 1 totiž původně plánovala opustit, pokračovat se rozhodla až na konci roku 2022.
Nabrala ztrátu, kterou jen marně nahání.
„Vrátili se v prvním roce zavedení rozpočtového stropu na vývoj pohonných jednotek, nemohli do něj investovat bez omezení. Tím se hned ocitli v nevýhodné pozici,“ vysvětloval Newey.
A posléze doplnil: „Část původních zaměstnanců se navíc přesunula do jiné divize, zhruba 70 procent současných mechaniků jsou v F1 úplní nováčci bez zkušeností z mistrovské éry.“
O zásadní obměně personálu prý Aston Martin v květnu 2023, kdy se obě strany dohodly na spolupráci, neměl ani ponětí. Stroll a Newey se to dozvěděli až loni v listopadu při návštěvě hlavního výzkumného centra Hondy v Sakuře.
Už tehdy zavládla nervozita, která přetrvává doteď. Snad jen čtyřiačtyřicetiletý veterán Alonso se ji snaží alespoň navenek maskovat.
„Média a lidé okolo jsou daleko negativnější než my. Víme, jak na tom jsme, ale v autě je obrovský potenciál. Máme před sebou velkou výzvu, stavíme s k ní čelem,“ vzkázal dvojnásobný mistr světa.
Na odstranění závad se pracuje. Ale jak dlouho to bude trvat? Měsíc? Čtvrt roku? Nebo snad ještě déle? Nikdo si zatím netroufá odhadovat.
Velkou cenu Austrálie si Aston Martin protrpí. Výsledek nikoho zajímat nebude, spíš půjde o to, aby se už tak mizerná situace ještě nezhoršila.