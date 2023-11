Kolaps Aston Martinu. Na začátku roku proháněl Red Bull, teď se trápí

Nepovedlo se. Zmíněná historka jen dokládá, jak na tom momentálně Aston Martin je. Bídně.

„Nejsme spokojení, fakt ne. Děláme všechno pro to, abychom vývoj zvrátili. Testujeme, továrně v Silverstonu posíláme zpětnou vazbu. Snad se zvedneme,“ zadoufal Fernando Alonso.

Už i on se trápí. Spolu se Strollem v posledních závodech ani nedojíždějí do cíle, často startují z boxů, technika nefunguje. Zrcadlově opačný obrázek euforie ze začátku sezony, kdy šlo vše až nad očekávání dobře.

Pokles výkonnosti ve druhé polovině roku je až šokující.

Vzpomínáte ještě, jak se Alonso v úvodní Velké ceně Bahrajnu rozplýval nad strojem, který řídil?

„Wow, co jste to postavili?“ ptal se v rádiu svého závodního inženýra. Když na trati bez problémů předjel Carlose Sainze ve Ferrari, nadšeně křičel: „Yes! Bye, bye!“

Tahle radost mu vydržela pár měsíců.

Z úvodních osmi Velkých cen dojel šestkrát na pódiu. Ještě v červnu byl Aston Martin i přes bídné výkony Strolla třetí v Poháru konstruktérů.

Jenže v létě se všechno zlomilo. Posledních jedenáct závodů? Jen jedno pódium. Stáj se propadla až na páté místo za Ferrari i McLaren, který přitom zahájil šampionát příšerně.

„Mám být upřímný? Teď už fakt o nic nebojujeme. Můžeme se maximálně učit, hledat správná nastavení. V Poháru konstruktérů jsme zablokovaní na pátém místě, ze kterého už se nepohneme. A v šampionátu jezdců? Ještě určitě pár pozic ztratíme,“ prohlásil 42letý Španěl bez skrupulí.

V posledních týdnech působí úplně jinak než na začátku sezony.

Odevzdaně, napruženě, sklesle, rezignovaně. Asi hlavně proto se na sociálních sítích začala šířit fáma, že v další sezoně nahradí v Red Bullu trápícího se Sergia Péreze.

„Ale to se nestane. Nic takového tým ani nikdo z jeho okolí nepotvrdil. Navíc Aston Martin chce s Alonsem hrozně moc pokračovat, proto je nejpravděpodobnější, že v týmu zůstane,“ uvedl třeba dobře informovaný Craig Slater, reportér Sky Sport.

Otázkou je, co s Aston Martinem bude. Čím dál častěji se mluví o prodeji stáje. Lawrence Stroll do ní před třemi lety investoval 128 milionů liber. Začal stavět nové továrny, modernizoval, natáhl do týmu důležité lidi. Jenže úspěch nepřijde hned.

„Tohle auto jsme vyvinuli v třiatřicet let staré továrně. To příští bude vyvíjeno v novém kampusu, což je dost dramatická změna. Věřím, že začneme vítězit. Všechno, co jsem kdy dělal, jsem dělal pro vítězství. Navíc jsem žárlivý, žárlím na Red Bull,“ prozradil movitý podnikatel.

Za rok v září tým otevře i vlastní aerodynamický tunel, což bude masivní krok kupředu, pokud jde o navrhování a vývoj dalších vozů.

Je snadné zapomenout, že loni byla stáj až sedmá a často se plácala na konci startovního pole. Skok, který učinila během minulé zimy, je obrovský.

Fernando Alonso ze stáje Aston Martin na Hungaroringu

Ale udržet si dynamiku ze začátku sezony? S týmem, který prošel tolika změnami na poli personálním i procesním? Proti zavedeným značkám jako Ferrari a Mercedes? Nereálný úkol, aspoň prozatím.

„Lawrence momentálně není šťastný,“ připustil šéf týmu Mike Krack. „Ale ani my ne. Nikdo není. Když máte tak skvělé výsledky na začátku sezony a pak ztratíte konkurenceschopnost, mrzí vás to. Víme ale, co zlepšit, to je hlavní.“

I sám Alonso je přesvědčený, že Aston Martin tvrdě pracuje na tom, aby do nového roku vstoupil silnější. Aby ho nepotkal podobný propad výkonnosti jako letos.

A pak bude také Španěl znovu rozdávat radost.