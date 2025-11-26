Aston Martin mění v F1 šéfa. Povýšení se dočkal slavný konstruktér Newey

Jeden z nejúspěšnějších konstruktérů vozů formule 1 Adrian Newey bude od příští sezony šéfem týmu Aston Martin. Šestašedesátiletý Brit působí ve stáji od letošního března jako takzvaný vedoucí technický partner a je také akcionářem týmu.
Adrian Newey (vlevo) se stal novým vedoucím technickým partnerem Aston Martin,...

Adrian Newey (vlevo) se stal novým vedoucím technickým partnerem Aston Martin, vpravo majitel stáje Lawrence Stroll. | foto: Reuters

Klíčová sestava stáje Aston Martin ve formuli 1. Vlevo pilot Fernando Alonso,...
Adrian Newey, bezesporu nejgeniálnější technik formule 1 posledních dvou dekád.
Fernando Alonso (Aston Martin) drží pozici před Nicem Hülkenbergem (Sauber).
Fernando Alonso z Aston Martinu v kvalifikaci na Velkou cenu Kanady
6 fotografií

Newey ve funkci vystřídá Andyho Cowella, jenž se přesune do jiné role, a bude čtvrtým šéfem týmu za čtyři roky. Ve formuli 1 platí Newey především jako konstruktér za velkou autoritu, během působení ve Williamsu, McLarenu a Red Bullu slavil 12 jezdeckých a 13 týmových titulů mistra světa.

Ach, ty milimetry! McLaren chybou ohrozil Norrise, boj o titul mění v nechtěné drama

Aston Martin, za který jezdí Španěl Fernando Alonso a Kanaďan Lance Stroll, syn majitele týmu Lawrence Strolla, je v této sezoně v Poháru konstruktérů na osmém místě z deseti stájí.

26. listopadu 2025  18:35,  aktualizováno  19:33

