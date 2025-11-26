Aston Martin mění v F1 šéfa. Povýšení se dočkal slavný konstruktér Newey

Newey ve funkci vystřídá Andyho Cowella, jenž se přesune do jiné role, a bude čtvrtým šéfem týmu za čtyři roky. Ve formuli 1 platí Newey především jako konstruktér za velkou autoritu, během působení ve Williamsu, McLarenu a Red Bullu slavil 12 jezdeckých a 13 týmových titulů mistra světa.
Ach, ty milimetry! McLaren chybou ohrozil Norrise, boj o titul mění v nechtěné drama
Aston Martin, za který jezdí Španěl Fernando Alonso a Kanaďan Lance Stroll, syn majitele týmu Lawrence Strolla, je v této sezoně v Poháru konstruktérů na osmém místě z deseti stájí.