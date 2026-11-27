Třetí čas zajel v Losailu sesazený šampion Lando Norris z McLarenu, který už zaostal o téměř půlsekundu a o setiny předčil týmového kolegu Oscara Piastriho a Maxe Verstappena z Red Bullu.
Verstappen si v předposledním závodě sezony může zajistit pozici vicemistra světa. V pátek o pouhých sedm tisícin porazil týmového kolegu Isacka Hadjara. Francouzský pilot se v prvním tréninku postaral o rozruch při výjezdu z boxů, když přejel nohu jednomu z mechaniků.
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Ani v jednom tréninku se výrazněji neprosadili jezdci Ferrari, kterým by přitom trať v Kataru měla podle odborníků vyhovovat. Charles Leclerc a Lewis Hamilton v obou případech zajeli sedmý a osmý čas a za Antonellim oba zaostali o více než sekundu. Hamilton navíc v závěru druhého tréninku odstavil vůz kvůli technickým potížím.
Program v Kataru bude v sobotu pokračovat třetím tréninkem a od 19.00 SEČ kvalifikací. Nedělní závod začne v 17.00.
Tréninky na Velkou cenu Kataru
Závod mistrovství světa vozů formule 1 v Losailu
První trénink: 1. Antonelli (It./Mercedes) 1:23,217, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,507, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,661, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,850, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,860, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,916.
Druhý trénink: 1. Antonelli 1:23,077, 2. Russell -0,127, 3. Norris -0,445, 4. Piastri -0,472, 5. Verstappen -0,499, 6. Hadjar -0,506.