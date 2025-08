12:00

Přišli do tiskového sálu, posadili se vedle sebe. Jeden v červeném, druhý v bílém. „Jak to vypadá s vaší budoucností?“ dostal otázku Kimi Antonelli. Sotva se stačil rozpovídat, přerušil ho Lewis Hamilton: „Když budeš chtít, pomůžu ti. Vím, co na Tota funguje!“ Wolffa, šéfa Mercedesu, asi nikdo z pilotů formule 1 nezná lépe než on. Vtipnou hláškou přítomné novináře pobavil, jeho nástupce se zahihňal.