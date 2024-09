Velkolepá posila do zákulisí. Z Red Bullu odchází do Aston Martin vývojář Newey

Stáj se sídlem v britském Silverstonu v úterý oznámila, že pětašedesátiletý inženýr bude mít funkci takzvaného „vedoucího technického partnera“ a bude také jejím akcionářem.

Aston Martin podmínky kontraktu, který vstoupí v platnost v březnu, neoznámil. Podle BBC jde o pětiletou smlouvu s platem, jenž se může s odměnami vyšplhat až na 30 milionů liber (892 milionů korun) ročně.

„Lawrence (Stroll, majitel stáje) je odhodlaný vytvořit světový tým. Je to jediný většinový vlastník, jenž je aktivně zapojený do dění ve formuli. Má všechny klíčové součásti infrastruktury potřebné k tomu, aby Aston Martin získával tituly, a já se těším na to, že jim k dosažení tohoto cíle budu pomáhat,“ uvedl v prohlášení Newey.

Max Verstappen (vpravo) slaví vítězství s týmovým inženýrem Red Bullu Adrianem Newem.

Newey patří ve svém oboru mezi naprostou špičku. V Red Bullu působil od roku 2006, se svými nejbližšími spolupracovníky se podílel především na dvou veleúspěšných érách.

Tu první obstaral Sebastian Vettel, když mezi lety 2010 a 2013 vyhrál třikrát titul mistra světa.

Tu druhou zase Max Verstappen, jenž ovládl šampionát poprvé před třemi lety a dominoval i ve dvou následujících sezonách. Ačkoliv současný monopost, zdá se, už narazil na strop potenciálního maxima, i tentokrát má více než slušnou šanci přidat už čtvrtý titul.

„Adrian je ve svém oboru nejlepší na světě. Když byl najednou volný, museli jsme ho získat. Taková příležitost se vám naskytne jednou za život. Jsem neskutečně pyšný, že se stává součástí Aston Martin,“ prohlásil majitel týmu Stroll.

Adrian Newey (vlevo) se stal novým vedoucím technickým partnerem Aston Martin, vpravo majitel stáje Lawrence Stroll.

V minulosti Newey pracoval také pro Williams a McLaren, společně s Red Bullem slavil dohromady 25 jezdeckých a týmových titulů. Mistry světa se v jím navržených vozech stali ještě Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve (všichni Williams) a dvakrát Mika Häkkinen (McLaren).

Nepřekvapilo, že se po vyhlášení Neweyho konce v Red Bullu strhla řada spekulací, kam by mohl britský vývojář zamířit. Velký zájem mělo Ferrari, které se ovšem mělo s vývojem auta i celé stáje jiné vize, v zákulisí se ovšem mluvilo takřka o všech zbývajících týmech na startovním roštu.

Adrian Newey si zapisuje poznámky.

Nakonec uspěl Aston Martin, jenž si od Neweyho příchodu slibuje především posun týmu mezi absolutní elitu. Jeho úkolem bude především připravit vozy na sezonu 2026, kdy čekají formuli 1 velké změny pravidel, po nichž se může změnit rozložení sil v seriálu.

Za Aston Martin jezdí hvězdný pilot Španěl Fernando Alonso a Kanaďan Lance Stroll, syn majitele týmu Lawrence. Jezdcům aktuálně patří deváté a desáté místo v průběžném pořadí MS, v Poháru konstruktérů je stáj pátá.