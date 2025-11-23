Ach, ty milimetry! McLaren chybou ohrozil Norisse, boj o titul mění v nechtěné drama

Vojtěch Tůma
  18:15
Možná mu problesklo hlavou: Už jsem fakt blízko! Po dojezdu tradičně nasvícené a pompézní Velké ceny Las Vegas skutečně byl. Jenže... Odhodlání vystřídalo zklamání, oprávněná frustrace. Nebo snad i závan nervozity? Dodatečná diskvalifikace vše změnila, místo osmnácti bodů za druhé místo nemá Lando Norris nic. A boj o letošního krále formule 1 opět dostává novou zápletku.
Lando Norris z McLarenu startuje do Velké ceny Las Vegas z první pozice.

Lando Norris z McLarenu startuje do Velké ceny Las Vegas z první pozice. | foto: AP

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.
Max Verstappen z Red Bullu se raduje z vítězství ve Velké ceně Las Vegas.
Max Verstappen jede Velkou cenu Las Vegas.
George Russell se usmívá, Velkou cenu Las Vegas dokončil na třetí pozici.
16 fotografií

V Red Bullu, stáji v neděli jednoznačně nejrychlejšího Maxe Verstappena, cítí novou naději. V McLarenu si drbou hlavy a litují drobného technického přešlapu, který vyřadil i čtvrtého Oscara Piastriho.

„Oběma pilotům se omlouváme,“ uvedl šéf stáje Andrea Stella. Zpráva, že podle delegátů FIA není s oranžovými vozy něco v pořádku, se k němu dostala ve chvíli, kdy hovořil s novináři.

Jindy svižný proces vyšetřování tentokrát trval výrazně déle. Možná kvůli tomu, co bylo v sázce?

Neakceptovatelné! Maršálové uklízeli v Las Vegas trať bez safety car

Fanoušci pátrali po nejnovějších informacích, sociální sítě aktualizovali jako zběsilí. Ti bystří vypozorovali, že na webu F1 došlo k úpravě výsledků. A pak, dlouhých 260 minut po Norrisově průjezdu cílem, konečně přišlo oficiální stanovisko a potvrzení dvojité diskvalifikace.

Komisaři odhalili, že ani jeden z vozů nesplňoval pravidly stanovenou míru opotřebení kluzné desky na podlaze, která se namátkou kontroluje po každé Velké ceně. Má být tlustá 10 milimetrů, maximální povolené opotřebení čítá 1 milimetr. U Norrise i Piastriho ale bylo větší.

Britská stáj se verdikt marně pokoušela zvrátit. „Hájili se polehčujícími okolnostmi, poukazovali na neobvyklé poskakování vozu vedoucí k nadměrnému kontaktu s povrchem a omezené možnosti při testování kvůli počasí. Důvody ale nepovažujeme za dostatečné k zmírnění trestu,“ uvedla FIA s tím, že v porušení regulí neshledala úmysl.

Max Verstappen z Red Bullu se raduje z vítězství ve Velké ceně Las Vegas.

McLaren opustil dvaadvacátou zastávku sezony s prázdnou. Titěrnou technickou záležitost si neohlídal ve velmi nevhodnou chvíli. Jen si představte, že by taková chyba v konečném součtu rozhodla! Kritika by se valila ze všech stran.

„Je to frustrující, ale teď už s tím nic neuděláme. Nezbývá než se oklepat a dívat se dopředu,“ hlásil lídr šampionátu Norris.

Na diskvalifikaci tratil víc než jeho kolega. Vždyť pokud by platily původní výsledky, mohl příští víkend dorazit do Kataru o poznání klidnější a uvolněnější.

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

S vědomím, že k prvnímu mistrovskému titulu ve formuli 1 mu velmi pravděpodobně chybí poslední krůček.

S nejspíš dostatečným náskokem na dva nejbližší pronásledovatele Piastriho (30 bodů) i Verstappena (48).

Takhle se situace na čele pořadí opět zamotává. A před posledními dvěma Velkými cenami, v nichž se ještě pojede o 58 bodů, vypadá následovně:

1. Norris, 390.

2. Piastri, 366.

3. Verstappen, 366.

Mohl jsem jet ještě rychleji, říká Verstappen. Náhle má na dráze převahu

„Jestli pořád cítím šanci? Uvidíme, potřebujeme, aby se k nám přiklonilo štěstí,“ pousmál se obhájce celkového prvenství bezprostředně po závodě. O pár hodin později už by možná hovořil jinak. Odvážněji, s větší vírou a odhodláním.

Jakmile jde do tuhého, dokáže ze sebe vymáčknout to nejlepší. Z vypjatých momentů už několikrát odešel jako vítěz. I proto se očekává, že zazlobí víc než méně zkušený Australan, jenž naopak v klíčové fázi ročníku uvadá.

Nejlepší karty stále drží Norris, jen už nemá prostor na chyby. On ani zbytek týmu. Ztrátu titulu by ze sebe v McLarenu setřepávali dlouho. A Vegas by v seznamu výčitek figurovalo opravdu vysoko.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Litvínov vs. TřinecHokej - 25. kolo - 23. 11. 2025:Litvínov vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • -
  • 70.00
  • 300.00
Olomouc vs. Č. BudějoviceHokej - 25. kolo - 23. 11. 2025:Olomouc vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.70
  • 2.00
  • 3.50
Toulouse vs. AngersFotbal - 13. kolo - 23. 11. 2025:Toulouse vs. Angers //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 25.00
  • 4.00
  • 1.30
Nantes vs. LorientFotbal - 13. kolo - 23. 11. 2025:Nantes vs. Lorient //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 30.00
  • 5.20
  • 1.21
Arsenal vs. TottenhamFotbal - 12. kolo - 23. 11. 2025:Arsenal vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.01
  • 40.00
  • 180.00
Slovácko vs. ZlínFotbal - 16. kolo - 23. 11. 2025:Slovácko vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 2.60
  • 2.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

ONLINE: Sparta dala Kladnu sedm gólů, Litvínov zvyšuje. Pardubice i Kometa padly

Sledujeme online
Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga pokračuje na sedmi stadionech, nedělní program 25. kola může přinést i změnu na čele tabulky. Sparta deklasovala Kladno 7:3, vedoucí Třinec od 16.30 čelí poslednímu Litvínovu....

23. listopadu 2025  15:45,  aktualizováno  18:55

Koudelka na SP v Norsku opět nebodoval, Indráčková si skočila pro životní 18. místo

Rjoju Kobajaši v Lillehammeru

Skokan na lyžích Roman Koudelka vypadl na Světovém poháru v Lillehammeru stejně jako v sobotním úvodním závodu olympijské sezony v prvním kole a skončil na 43. příčce. Mezi ženami obsadila Anežka...

23. listopadu 2025  18:49

ONLINE: Tottenham v derby s Arsenalem snižuje. Aston Villa otočila na Leedsu

Sledujeme online
Útočník Leandro Trossard z Arsenalu se snaží uniknout Kevinu Dansovi z...

Šlágrem nedělního programu 12. kola anglické fotbalové ligy je londýnské derby mezi Arsenalem a Tottenhamem. Výkop má v 17.30 a sledujeme jej v podrobné online reportáži. Už předtím nastoupila Aston...

23. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  18:45

ONLINE: Slovácko - Zlín 0:0, regionální derby, domácí poprvé s novým koučem

Sledujeme online
Zlínský záložník Jan Kalabiška (91) si střílí vlastní góly v derby, které mezi...

Regionální derby a souboj posledního týmu tabulky proti troufalému nováčkovi. Fotbalisté Slovácka při premiéře nového kouče Romana Skuhravého hostí Zlín. Utkání můžete od 18.30 sledovat v online...

23. listopadu 2025  17:59,  aktualizováno  18:32

Dakarský hattrick? Nelze mít nižší ambice, ujišťuje Macík. Bere 116 pneumatik

Prezentace týmu MM Technology Martina Macíka na sedlčanském náměstí

Na zaplněném centrálním prostranství sedlčanského náměstí se v neděli s fanoušky rozloučila posádka kamionu týmu MM Technology v čele s Martinem Macíkem juniorem. Čeká je totiž 48. ročník soutěže...

23. listopadu 2025  18:28

Ach, ty milimetry! McLaren chybou ohrozil Norisse, boj o titul mění v nechtěné drama

Lando Norris z McLarenu startuje do Velké ceny Las Vegas z první pozice.

Možná mu problesklo hlavou: Už jsem fakt blízko! Po dojezdu tradičně nasvícené a pompézní Velké ceny Las Vegas skutečně byl. Jenže... Odhodlání vystřídalo zklamání, oprávněná frustrace. Nebo snad i...

23. listopadu 2025  18:15

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Šestigólovou přestřelku nabídl souboj 16. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Plzní, který skončil remízou 3:3. Západočeši sice po trefách Doskiho a Valenty vedli o dvě branky, náskok ale promarnili...

23. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:01

Nedokázal jsem si představit, že budu hrát, řekl Darida. Po otřesu mozku dal dva góly

Karvinský útočník Abdallah Gning sleduje přihrávku královehradeckého Vladimíra...

Ještě začátkem týdne to s Vladimírem Daridou po zranění v poháru nevypadalo vůbec dobře. Po otřesu mozku se necítil nejlépe. Nakonec ale v Karviné vyběhl v základní sestavě Hradce Králové a v utkání...

23. listopadu 2025  17:18

Berrettini porazil Carreňa a italští tenisté vedou ve finále Davis Cupu 1:0

Ital Matteo Berrettini během daviscupového finále

Italští tenisté vedou ve finále Davisova poháru nad Španělskem 1:0. První bod získal Matteo Berrettini, který porazil Pabla Carreňa 6:3, 6:4. Výběr kapitána Filippa Volandriho dělí doma na tvrdém...

23. listopadu 2025  17:17

Házenkářky v generálce na MS selhaly. S Portugalskem utrpěly debakl

Eliška Desortová

České házenkářky nezvládly generálku na nadcházející mistrovství světa, na závěr přípravného turnaje v Rumunsku nečekaně utrpěly debakl 29:41 od Portugalska. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše...

23. listopadu 2025  16:10

Domácí triumf cyklokrosařky Bukovské. Na SP v Táboře vyhrála závod juniorek

Cyklokrosařka Barbora Bukovská se raduje z vítězství v závodu juniorek na...

Nejlepší česká cyklokrosařka Kristýna Zemanová obsadila na úvod Světového poháru v Táboře šesté místo mezi ženskou elitou. Na vítěznou Lucindu Brandovou ztratila 32 sekund. Šestatřicetiletá...

23. listopadu 2025  10:47,  aktualizováno  15:57

Ultras Baníku ve vlaku uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

23. listopadu 2025  12:34,  aktualizováno  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.