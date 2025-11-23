Ach, ty milimetry! McLaren chybou ohrozil Norisse, boj o titul mění v nechtěné drama

V Red Bullu, stáji v neděli jednoznačně nejrychlejšího Maxe Verstappena, cítí novou naději. V McLarenu si drbou hlavy a litují drobného technického přešlapu, který vyřadil i čtvrtého Oscara Piastriho.
„Oběma pilotům se omlouváme,“ uvedl šéf stáje Andrea Stella. Zpráva, že podle delegátů FIA není s oranžovými vozy něco v pořádku, se k němu dostala ve chvíli, kdy hovořil s novináři.
Jindy svižný proces vyšetřování tentokrát trval výrazně déle. Možná kvůli tomu, co bylo v sázce?
|
Neakceptovatelné! Maršálové uklízeli v Las Vegas trať bez safety car
Fanoušci pátrali po nejnovějších informacích, sociální sítě aktualizovali jako zběsilí. Ti bystří vypozorovali, že na webu F1 došlo k úpravě výsledků. A pak, dlouhých 260 minut po Norrisově průjezdu cílem, konečně přišlo oficiální stanovisko a potvrzení dvojité diskvalifikace.
Komisaři odhalili, že ani jeden z vozů nesplňoval pravidly stanovenou míru opotřebení kluzné desky na podlaze, která se namátkou kontroluje po každé Velké ceně. Má být tlustá 10 milimetrů, maximální povolené opotřebení čítá 1 milimetr. U Norrise i Piastriho ale bylo větší.
Britská stáj se verdikt marně pokoušela zvrátit. „Hájili se polehčujícími okolnostmi, poukazovali na neobvyklé poskakování vozu vedoucí k nadměrnému kontaktu s povrchem a omezené možnosti při testování kvůli počasí. Důvody ale nepovažujeme za dostatečné k zmírnění trestu,“ uvedla FIA s tím, že v porušení regulí neshledala úmysl.
McLaren opustil dvaadvacátou zastávku sezony s prázdnou. Titěrnou technickou záležitost si neohlídal ve velmi nevhodnou chvíli. Jen si představte, že by taková chyba v konečném součtu rozhodla! Kritika by se valila ze všech stran.
„Je to frustrující, ale teď už s tím nic neuděláme. Nezbývá než se oklepat a dívat se dopředu,“ hlásil lídr šampionátu Norris.
Na diskvalifikaci tratil víc než jeho kolega. Vždyť pokud by platily původní výsledky, mohl příští víkend dorazit do Kataru o poznání klidnější a uvolněnější.
|
OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas
S vědomím, že k prvnímu mistrovskému titulu ve formuli 1 mu velmi pravděpodobně chybí poslední krůček.
S nejspíš dostatečným náskokem na dva nejbližší pronásledovatele Piastriho (30 bodů) i Verstappena (48).
Takhle se situace na čele pořadí opět zamotává. A před posledními dvěma Velkými cenami, v nichž se ještě pojede o 58 bodů, vypadá následovně:
1. Norris, 390.
2. Piastri, 366.
3. Verstappen, 366.
|
Mohl jsem jet ještě rychleji, říká Verstappen. Náhle má na dráze převahu
„Jestli pořád cítím šanci? Uvidíme, potřebujeme, aby se k nám přiklonilo štěstí,“ pousmál se obhájce celkového prvenství bezprostředně po závodě. O pár hodin později už by možná hovořil jinak. Odvážněji, s větší vírou a odhodláním.
Jakmile jde do tuhého, dokáže ze sebe vymáčknout to nejlepší. Z vypjatých momentů už několikrát odešel jako vítěz. I proto se očekává, že zazlobí víc než méně zkušený Australan, jenž naopak v klíčové fázi ročníku uvadá.
Nejlepší karty stále drží Norris, jen už nemá prostor na chyby. On ani zbytek týmu. Ztrátu titulu by ze sebe v McLarenu setřepávali dlouho. A Vegas by v seznamu výčitek figurovalo opravdu vysoko.