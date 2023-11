Pustím ho před sebe, řekl si před cílem Leclerc. Finta mu však nevyšla

Situace v závěru závodu byla pro náhodného diváka mírně řečeno nepřehledná - Sergio Pérez, který měl novější pneumatiky, se přihnal zezadu a začal útočit na třetí příčku Georgeho Russella z Mercedesu. Brita brzo předjel, ale vzápětí byl vedením závodu potrestán ztrátou pěti sekund v cíli za předchozí kolizi s Landem Norrisem z McLarenu.

Druhý Leclerc potřeboval, aby Russella Mexičan porazil, ale to by mu musel poodjet na pět a více sekund. Chvíli ho zkoušel „potáhnout“ za sebou v „slipstreamu“, ale neměl dost rychlosti, a tak Péreze pustil na rovince vpřed. A v posledním kole už byl těsně před Russellem. Potřeboval ho co nejvíce zpomalit.

„Bylo to bleskové rozhodnutí, protože trest dostal pár kol před cílem,“ vysvětloval monacký závodník. „Chtěl jsem mu pomoci dojet před Russellem, takže jsem mu nejdřív zkoušel dát DRS na rovinkách, ale to nestačilo. Takže jsem ho pustil.“

„Brzdění“ Russella ale nemělo být snadné, což se brzo potvrdilo. A Leclerc není závodník, který by šel na hranu a prováděl nebezpečné manévry. „Děkujeme Charlesovi, jeho závodění na konci Velké ceny, i když šlo o hodně, bylo hodně fér,“ uvedl po závodě šéf stáje Mercedes Toto Wolff.

„Kdybych zpomalil moc, hrozilo, že by Pérez skončil i přede mnou. Takže jsem to nepřeháněl,“ usmíval se nepříliš šťastný Leclerc. Mezi druhým a třetím místem v Poháru konstruktérů je velký rozdíl ve finanční odměně, kterou po každé sezoně vyplácí FIA týmům. A Ferrari nakonec nestačilo na Mercedes o pouhé tři body.

„Je to ohromná škoda, tak těsně přijít o třetí místo. Vše to viselo na konci sezony na mě, ale nepovedlo se. Opravdu škoda,“ smutnil Leclerc. Ferrari po tragickém úvodu do sezony postupně dotahovalo konkurenci, ale nakonec to stačilo pouze na McLaren a Aston Martin.

O tom, jak rytířský a slušný závodník Leclerc je, přesvědčil všechny hned po startu. V úvodním kole mohl poskočit na první místo, ale předjížděcí manévr na Maxe Verstappena na pohled trochu zbytečně nedokončil.

„V začátku závodu jsem Maxe Verstappena tak trochu pustil, nechtěl jsem příliš riskovat. Věděl jsem, že se musím soustředit hlavně na souboj s Mercedesem,“ vysvětloval později chybějící dravost po startu.

Charles Leclerc má rychlost i uznání soupeřů. Šampioni však s sebou v kokpitu vždy vozili i značnou dávku arogance a dokonce i bezohlednosti. Ať už to byli Senna, Schumacher či Verstappen. Možná proto dosud Charles Leclerc jen sbírá navzdory nespornému talentu jen výsledkový drobky.