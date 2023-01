České florbalistky čeká v Itálii kvalifikace MS, jedou i dvě debutantky

„Jsou to zápasy nároďáku, takže cíle musí být i výsledkové. Jednoznačně tedy chceme vyhrát skupinu. Myslím si, že máme kvalitu tak vysokou, že pokud soupeře nepodceníme, což je úkol hlavně pro nás pro realizační tým, tak bychom to měli jednoznačně zvládnout,“ řekl webu Českého florbalu trenér Lukáš Procházka.

V kádru jsou dvě debutantky. Už v původní nominaci se objevila obránkyně Markéta Lenfeldová z Vítkovic a v útoku dodatečně nahradila Michaelu Mlejnkovou z FBC Ostrava Radka Korbelářová z Tatranu Střešovice. „Míša mi volala pár dní před odjezdem, že se necítí fit, a to prakticky už od Poháru mistrů, a že by nebyla schopná akci absolvovat,“ prohlásil Procházka.

Korbelářová stejně jako Lenfeldová a také obránkyně Michaela Mechlová ze Střešovic, útočnice Anna Brucháčková z Bulldogs Brno, Karolína Mezerová z Bohemians a Vendula Maroszová z Vítkovic získaly loni v září stříbro na mistrovství světa juniorek v Katovicích.

„Radka Korbelářová byla na hraně nominace už ve chvíli, kdy byly všechny holky zdravé. Jsem přesvědčený, že si tu šanci zaslouží a uvidíme, jak se s tím popere. Každopádně věřím, že to zvládne,“ konstatoval Procházka.

Do turnaje vstoupí Češky v úterý od 16:00 proti Polsku. „Polsko je výrazně výše než zbytek soupeřek, které budeme mít ve skupině. Čeká nás tým, který je nepříjemný a je na úrovni čtvrtfinále mistrovství světa. Je to navíc specifický soupeř. Očekávám, že utkání nebude na jednu bránu, ale myslím si, že by se měla postupně ukázat naše kvalita,“ řekl Procházka.

Lignano Sabbiadoro hostí také 3. evropskou skupinu se Švýcarskem, Slovenskem, Estonskem, Španělskem a Ukrajinou. V Koceni se utkají v 1. skupině s domácím Lotyšskem Švédsko, Německo, Nizozemsko a Velká Británie a ve 2. skupině Finsko, Norsko, Dánsko, Rakousko a Belgie.

Z Evropy na šampionát v Singapuru (2. až 10. prosince) postoupí 12 celků. Dva se kvalifikují z asijsko-oceánské části, která se bude hrát v Chonburi za účasti domácího Thajska, Austrálie, Filipín, Japonska, Koreje a Nového Zélandu. O poslední místo se utká v severoamerické kvalifikaci ve dvou zápasech 25. a 26. února v Torontu Kanada s USA. Přímo postoupil jen pořádající Singapur.