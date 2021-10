Vítěznou sérii vítkovických florbalistek neutnul ani Chodov

„Je skvělé, že pořád vyhráváme i tak těžké zápasy jako s Chodovem,“ řekla vítkovická útočnice Sára Seevaldová.

„Ta série je výborná, ale bohužel to svědčí o tom, že úroveň ligy jde dolů. Zodpovědní lidé by se nad tím měli zamyslet,“ podotkla vítkovická obránkyně Alžběta Ďuríková. „V podstatě nemáme konkurenci. Nebude nás bavit vyhrávat do konce života patnáct nula...“

Vážně? „Ale asi ano,“ smála se Ďuríková. „Je však těžké držet motivaci. Na Chodov jsme se těšily, protože jsme chtěly holkám ukázat, že superfinále nebylo podle našich představ, měly jsme ho vyhrát jednoznačně.“

Trenér pražského Chodova Lukáš Procházka přiznal, že do Ostravy jeli s tím, že by mohli vítkovickou sérii ukončit. „Věřili jsme tomu, i když nám vypadly tři čtyři reprezentantky. Přesto jsem přesvědčený, že naše kvalita je jiná, než jsme ukázali,“ řekl Procházka. „Ale od desáté minuty se ukázalo, že s takovým výkonem to nedokážeme. Náš výkon je pro mě větší zklamání, než že jsme vítkovickou sérii nezlomili.“

Vítkovický trenér Tomáš Martiník podotkl, že na vítěznou šňůru nemyslí. „Měli jsme jasný cíl – vyhrát tento těžký zápas o první místo, což se nám podařilo po velmi povedeném výkonu,“ uvedl.

Připustil, že tak vysoký výsledek nečekal. „Ale nepřekvapuje mě to,“ dodal. „Jednou prohrajeme, ale nebudeme se zlobit, když to bude co nejpozději.“

Ženy FBC Ostrava vyhrály v hale Bohemians Praha 5:4 v prodloužení. V 11. kole superligy mužů Vítkovice podlehly FBC Ostrava 6:7 (2:3, 1:2, 3:2).