Vítkovická florbalistka Seevaldová: Věříme v titul a jdeme si pro něj

„Je skvělé, že pořád vyhráváme, ale neustále musíme být ve střehu, nesmíme nic podcenit,“ upozornila útočnice Sára Seevaldová, která je ve Vítkovicích čtvrtou sezonu.

Vítkovické florbalistky v nejvyšší domácí soutěži vyhrály 66krát za sebou. Poslední, kdo je porazil, jsou městské rivalky FBC Ostrava, které zvítězily 4:3 v prodloužení v listopadu 2019.

S takovou vizitkou Vítkovice vstoupí doma v sobotu a neděli vždy od 14.00 do play off s Olomoucí.

Bude čtvrtfinále s Olomoucí a poté semifinále pro vás jen příležitostí na rozhýbání?

To ne. Každý soupeř se na play off a na nás připraví. A v těch zápasech se určitě ukážou naše slabé, ale i silné stránky. Věřím však, že to zvládneme.

Jsou vašimi největšími soupeřkami hráčky Chodova, které vás v základní části jako jediné obraly o bod, když vám podlehly 7:8 v prodloužení?

Je více týmů, které nás mohou porazit. Obzvlášť ve střehu musíme být také proti FBC Ostrava a Tatranu Střešovice. Ale i papírově slabší celky nám dokážou zavařit, i když ne až tak, že bychom prohrály. Pomáhají nám zkušenosti. Většinou i když nejsme spokojené s naším výkonem, dokážeme zápasy dotáhnout do vítězného konce.

To jste dokázaly letos ve finále Českého poháru, kdy jste otočily nepříznivý stav s Chodovem. Takže vaše síla je i v tom, že zvládáte koncovky, že v pravý čas zaberete?

Ano. To je ten náš morál. Není to tak, že prohráváme o dva góly, jako v tom finále, a sesypeme se. To sice přijde fáze, kdy začnou takové ty nervíky a začneme se trochu bát o výsledek, ale semkneme se. Něco se v nás přepne a do poslední sekundy věříme, že vyhrajeme. V tom je velké kouzlo našeho družstva.

Máte v hlavách, že držíte tak dlouhou sérii?

Samozřejmě máme. Když jsme přes dva roky bez prohry, tak každý tým je na nás nahecovaný a věří, že by nás zrovna on mohl porazit. Před každým zápasem se snažíme nastavit tak, že nemusíme vyhrát, ale chceme.

Co by se muselo stát, abyste prvenství v extralize neobhájily?

Musel by ve finále přijít nějaký zvrat, kdy by nám vypnula hlava, nohy, všechno. Propadnout bychom musely takticky, ale máme dost silný a zkušený tým na to, abychom titul obhájily. Věříme v to a jdeme si pro něj.