Pomsta florbalistů Vítkovic. Letos Boleslav v superfinále zdolali

Ostravané navázali na zlaté medaile z let 1996, 1997, 2000, 2009, 2013 a 2014. Jsou druhým nejúspěšnějším týmem za Tatranem Střešovice, který ovládl 16 z 26 ročníků nejvyšší soutěže.

Mohou se těšit i na účast v Poháru mistrů v České republice, který se bude hrát 11. a 12. ledna. Jeho dějištěm má být Praha, či Ostrava, kde by se vzhledem k triumfu obou týmů Vítkovic nakonec mělo hrát.

První velkou šanci utkání měl ve čtvrté minutě Jakub Bína, který běžel sám na Lukáše Součka, ale bekhendem minul. V čase 14:58 se radovaly Vítkovice. Střelu Lukáš Hájka brankář Lukáš Bauer vyrazil helmou, ale následně Hájek přistrčil balónek a Marek Bräuer zamířil do odkryté branky. V utkání ale kralovala defenziva a především gólmani, takže v druhé třetině branka nepadla.

Další góly přineslo až závěrečné dějství. Ve 43. minutě po standardní situaci našel Jan Jastřembský zpoza branky Jiří Bestu a ten zblízka překonal Bauera. Vzápětí sice překvapil Součka zpoza branky Jan Natov a snížil, ale ve 48. minutě proměnil Hájek přihrávku Josefa Rýpara a vrátil Ostravanům dvoubrankový náskok.

V 56. minutě po další asistenci nejproduktivnějšího hráče play off Curneyho vykřesal naději Mladé Boleslavi opět kanonýr Natov. Náskok Vítkovic pojistil 19 sekund před koncem při power play do prázdné branky Bräuer. Mladá Boleslav sice ještě v čase 59:52 díky Martinu Tokošovi zkorigovala stav, ale na vyrovnání už neměla čas. Třetí asistenci si připsal Curney a vyrovnal s 156 body v play off historický rekord Milana Fridricha.