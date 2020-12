Florbalové Vítkovice podlehly Liberci a poprvé v sezoně ztratily body

Severočeši zvládli odvetu za pondělní domácí debakl 3:15 v předehrávce 25. kola. Na druhé místo se posunula Mladá Boleslav, která vyhrála v Praze nad Střešovicemi a o skóre jde právě před Tatran. Mladá Boleslav má oproti lídrovi čtyři zápasy k dobru a Střešovice tři.

Liberec v Ostravě navázal na sobotní výhru na hřišti FBC Ostrava 9:2 a posunul se z desátého místa na deváté. Do poloviny úvodní části získal dvoubrankový náskok díky Tomáši Dleskovi a Vojtěchu Wienerovi.

Domácí srovnali krok po brankách Adama Delonga a Lukáše Hájka, ale Severočeši opět odskočili po gólech Lukáše Kořínka a Dleska. Po Hájově snížení v 54. minutě už těsný náskok udrželi.

„Jeli jsme sem s velkými obavami, aby se neopakovalo něco podobného, co u nás doma, ale včera jsme vyhráli a dobrá nálada i výkon se přenesly do dneška. Překvapili jsme domácí pevnou obranu a výborným výkonem Ivana Ponomareva v brance,“ řekl trenér Liberce Zdeněk Skružný.

„Prohráli jsme a po jedenácti výhrách je to taková rána, ale na druhou stranu je to součást sportu a byla otázka času, kdy se to stane. Je potřeba si z toho vzít, proč se to stalo. Po pondělku, kdy jsme dali Liberci patnáct gólů, jsem od začátku cítil podcenění. Půlku zápasu jsme si mysleli, že góly přijdou samy, a nepřišly. Dobře nám tak,“ prohlásil kouč Vítkovic Pavel Brus.

Duel Tatranu s Mladou Boleslaví v Řepích byl gólově nejchudší v celé sezoně. Na úvodní branku Jan Natova ještě odpověděl Ondřej Sádlo, ale v polovině utkání rozhodl Martin Tokoš.

Čtvrtý Chodov po sobotním zaváhání doma s Českou Lípou (7:8) vyhrál v Pardubicích 11:7. Hattrickem a asistencí k tomu pomohl Marek Vávra a čtyři body za dvě branky a stejný počet přihrávek si připsal za vítěze také Tom Ondrušek.

Pátí Bohemians porazili Hattrick Brno 9:5 i díky hattricku Jakuba Šárky a čtyřem asistencím Jana Maliče. Po pěti zápasech bez bodu zabral FBC Ostrava a vyhrál v České Lípě 9:2. Pěti body za gól a čtyři asistence se blýskl Michal Sládek.

Sparta zdolala v pražském derby poslední Sokol Královské Vinohrady 5:4 a rozhodl o tom v třetí využité přesilovce vítězů v 53. minutě Radim Křenek. Výhru Black Angels v Otrokovicích 5:4 v prodloužení zajistil v čase 61:36 Jakub Renčín.

Livesport superliga florbalistů - 12. kolo FBC Česká Lípa - FBC Ostrava 2:9 (0:2, 1:1, 1:6)

Branky: 23. Fuchsig, 57. Vybíral - 19. a 60. Pešat, 41. a 49. Malajka, 16. Šubert, 33. Jakubec, 45. Dohnal, 55. Kittel, 59. Sládek. 1. SC Vítkovice - FBC Liberec 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Branky: 29. a 54. L. Hájek, 15. Delong - 7. a 49. Dlesk, 11. Wiener, 37. Kořínek.

Panthers Otrokovice - Black Angels 4:5 v prodl. (1:2, 2:0, 1:2 - 0:1)

Branky: 15. a 46. Vykopal, 28. Szweda, 32. Hrabal - 5. V. Novotný, 6. T. Hanák, 41. Hromada, 56. Pícha, 62. Renčín. Sparta Praha - Sokol Královské Vinohrady 5:4 (0:2, 3:2, 2:0)

Branky: 22. M. Krbec, 25. D. Beneš, 30. Kolstrunk, 49. L. Ujhelyi, 53. Křenek - 4. Hartman, 18. J. Svoboda, 28. O. Stuchlík, 37. Skřivánek. Tatran Střešovice - Mladá Boleslav 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 23. Sádlo - 7. Natov, 30. Tokoš. Sokoli Pardubice - Chodov 7:11 (1:6, 3:4, 3:1)

Branky: 37. a 46. A. Šmíd, 40. a 50. Teichman, 9. Savický, 23. T. Černý, 47. Petržela - 14., 16. a 19. M. Vávra, 13. a 48. z tr. střílení Podhráský, 22. a 38. Ondrušek, 8. Vošta, 15. Řezáč, 22. Mikeš, 29. Majer. FBŠ Bohemians - Hattrick Brno 9:5 (2:1, 5:1, 2:3)

Branky: 10., 16. a 37. Šárka, 29. a 40. Pěnička, 35. a 44. M. Krebner, 27. Dobisík, 59. Buršík - 19. a 54. Martin Nagy, 40. Brom, 57. Kostka, 58. Sládeček.