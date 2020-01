Sladký před Pohárem mistrů: Brutálně se těším. Kvůli tomu funguju

„V roce 2006, kdy se Pohár mistrů hrál taky tam, sledoval jsem to z tribuny a fandil světovému florbalu. Těším se, že si zahraju finálový turnaj doma, protože s Vítkovicemi to budu hrát poprvé v životě. Pohár mistrů jsem hrál za švýcarského mistra Wiler-Ersigen, vlastně dvakrát. Kvůli tomu, abych si ho zahrál s Vítkovicemi, vlastně ještě hraju a nějakým způsobem funguju. Brutálně se těším,“ řekl Tomáš Sladký.

Jak jste vlastně dopadl s Wilerem?

Urvali jsme jeden bronz a jedno stříbro, pokud se nemýlím, je to už asi dvanáct let. Vzpomínky sice oprašuju rád, ale tohle je dávno.

Takže jedna medaile vám chybí.

Jo, ještě jedno místo tam je, tak doufám, že ho zaplním. Je to takové obrazné, ale doufám, že... Pohár mistrů v Ostravě je jedinečná akce a já tam doslova nechám úplně všechno.

Jaká byla příprava na švédského soupeře, který vás čeká?

Bylo to trochu složitější, museli jsme se připravit na Chodov, na Boleslav a teď týden před pohárem je věnovaný čistě Storvretě. Informace z jejich ligy máme, sledujeme zápasy, sestřihy týmů ve Švédsku. Nevěřím, že se Storvreta připravuje nějakým způsobem na nás, myslím, že přijedou v sobotu na halu, podívají se, kdo proti nim stojí. Přijedou si vychutnat atmosféru, protože Ostrava a její fanoušci jsou nejlepší. O Storvretě máme nějaké věci, máme videorozbor. Doufám, že se na ně připravíme i vizuálně. Ale v sobotu bude rozhodovat něco jiného.

Co?

Snad nás fanoušci vybičují do transu, protože hrát proti Storvretě na 99 procent bude málo, Musíme na hřišti doslova nechat všechno. Už ať je sobota, mluví se o tom dlouho. Všichni víme, do čeho jdeme, nějaké zkušenosti tam jsou. Rozhodovat budou trans a lauf na hřišti i na lavičce.

Říkal jste, že na vás se Švédové připravovat nebudou. To jsou tak laxní, nebo sebevědomí?

To je jejich nátura. Čechy berou trošičku jinak. Jak říkal náš trenér Pavel Brus, oni se nemusí připravovat minimálně na semifinále s českým týmem. Oni přijedou porazit finský Classic, kterému mají co vracet z minulého Poháru mistrů. Ne že by semifinále podcenili, ale nevezmou ho na plnou váhu.

Můžete toho využít?

Nevím. V tomhle chci být optimista - pokud diváci pomůžou a všechno se sejde, tak máme šanci uspět. Na druhou stranu - a to říkám zcela otevřeně a ne naivně - tady se porovná kvalita české ligy s tou švédskou. Česká liga není schopna připravit ať už jakýkoliv tým, první, nebo čtrnáctý, na mezinárodní scénu. Není tu taková kvalita. Obecné srovnání mezi českou a švédskou ligou není reálné. Oni si tam hrají to svoje innebandy, mají celosezonní kvalitu a my se tu připravujeme maximálně na play off, na naše Superfinále, ale ne na mezinárodní scénu. Bohužel to tak je.

V posledních dvou superligových zápasech jste narazili na Chodov a Mladou Boleslav, nejsilnější možné domácí soupeře. Prospělo vám to?

To byly naše teoretické opěrné body, ale jak říkám, obecná kvalita české ligy, ať už se hráči snaží na 100 procent, je jinde. Styl florbalu v Česku je jiný než ve Švédsku, ve Skandinávii. Já osobně vím, do čeho jdu, strávil jsem tři roky ve Švédsku, tři roky ve Finsku a taky tři roky ve Švýcarsku. Doufám, že nějaké zkušenosti prodám a že se na to týmově připravíme. Bude to ale brutální srovnání. A doufám, že i široká veřejnost se třeba podiví a zamyslí, jak je možné, že je tam takový rozdíl. Uvidíte sami v sobotu.

Ale od Boleslavi jste dostali sedm gólů za třetinu...

Jsem za to vlastně rád. Každý zápas má nějaký průběh a my si vybrali slabší chvilku. Za čtyři minuty jsme dostali čtyři góly a bohužel jsme se týmově nezvedli ze šoku, že najednou ztrácíme čtyři nebo pět gólů proti teoreticky silnějšímu soupeři. Neměli jsme se o co opřít. Je to poučení do play off, do Superfinále. Stalo se, že jim tam napadalo vše a nám nic. Ve srovnání Vítkovice - Mladá Boleslav moc rozdílů není, záleží na průběhu zápasu, jestli se někdo chytne, jestli to někomu lepí, nelepí. Je to vyrovnané a bohužel nám to zrovna nevyšlo.

Vraťme se k Poháru mistrů. Kolik jste rozdal lístků?

První vlna byla na začátku prosince, my jsme dostali možnost klubového balíčku a já jsem to trošku urval. Už mám všechno rozdané, tento týden mám klid, můžu se soustředit. Zájem je ohromný. A doporučuju - i teď, když jsou k mání jen lístky na stání, přijďte se podívat. Takový florbal tu lidé dlouho neuvidí. Je to ohromná příležitost vidět top týmy elitních soutěží. Reprezentační týmy, to je něco úplně jiného, turnaje typu Czech Open, nebo kdovíco ještě, je taky něco jiného. Je to uprostřed sezony, v rozjetém vlaku - prostě je to ukázka světového florbalu na špičkové úrovni. Doufám, že lidé fakt přijdou a užijou si, jak florbal může vypadat.

Proslýchá se, že v případě úspěchu chcete trenéra k něčemu přimět. Je to tak?

No, ve hře je sázka. Chystáme další kulišárnu, snad nějaká Pavlova strana padne (kouč Brus nosí dlouhé vlasy - pozn. aut.).