Sladkému se finále na jeden zápas nelíbí. Ale myslí jen na titul

Superfinále mužů i žen se stejně jako loni koná v ostravské Ostravar Aréně. A stejně jako před rokem se v něm tuto neděli utkají muži Mladé Boleslavi s 1. SC Vítkovice a ženy Vítkovic s Chodovem. Ženské finále začne ve 13.20, mužské v 16.30.

„Možnost vyhrát titul doma se už nemusí opakovat, takže i to může být pro nás extrémní motivace,“ prohlásil Tomáš Sladký, jehož start je vzhledem k zdravotním problémům ohrožený.

Už víte, zda nastoupíte, nebo ne?

Jasné to bude v neděli o půl páté (usmál se). Jestli všechna sedativa a neuroly zaberou, tak se projdu kolem hřiště a uvidím, jestli mě Pavel (trenér Brus) do hry pustí. To bude záležet i na tom, jestli se dobře učeše, nebo ne.

S trenérem jste o jeho vlasy uzavřeli i sázku, že?

To jsme měli v plánu i loni, Ale letos, jestli vyhrajeme, tak Pavel půjde dohola a neudělá nic... Bohužel.

A co do hry dáváte vy, hráči?

No nic, je to jednostranná sázka. Když jsme mu to oznámili, neměl šanci nesouhlasit. Snad aspoň ten jeho culík půjde dolů. Musíme být opatrní, ale doufáme, že nám nechá aspoň jednou šmiknout.

Ale nejprve musíte titul získat.

To ano, ale nůžky máme nabroušené.

V ostravském superfinále jste podruhé za sebou. Je v něčem rozdíl?

Loni jsme měli hlavní motor dostat se do toho finále, i když samozřejmě vždycky chcete titul. Ale bylo to poprvé v Ostravě a všichni jsme si chtěli finále v Ostravar Aréně zahrát. Letos je to jiné. Cítili jsme, i když jsme v základní části skončili čtvrtí, že máme brutální sílu se do superfinále dostat. Ale už před sezonou jsme si řekli, že titul je to jediné, o co v této sezoně jde. Základní část jsme vůbec neřešili, play off byla fajn příprava.

Vy ale nejste příznivcem jednoho zápasu, který rozhodne o titulu.

Můj názor i názor klubu na tenhle model je už osm let stejný. V české lize není kvalita na to, aby se finále utnulo jedním jediným zápasem. My potřebujeme hrát kvalitní duely, semifinále i finále na čtyři výhry. Play off vždycky rychle uteče a pak se rozhodne v jednom utkání. Loni jsem byl naštvaný, protože jsme prohráli, ale i obecně, že jsme takový model zkopírovali. Ne že bychom na něj nebyli připraveni, ale možná to bylo brzo.

Jak tedy nastavit hlavu, abyste to jedno finálové utkání zvládli?

Nastavit musíme hlavu i nohy, protože ty teď nejsou rozběhané. A to u všech hráčů, kteří do finále nastoupí, takže více asi rozhodne ta hlava. Velká výhoda, bohužel i pro našeho soupeře, je, že jsme finále ve stejném prostředí a před stejnou kulisou odehráli i loni. Teď by však mohla vyplout na povrch trošičku i florbalová kvalita. Doufám, že hlava spojí nohy a rozhodne florbalová kvalita, která je, doufám, na naší straně.

Poučíte se z loňské porážky 5:6 v prodloužení?

Takhle po zápase brečet... prožít takovou tichou půlhodinku v šatně letos určitě nechceme.