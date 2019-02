Kafka opět chytá, na Slovensku plní slib. A Češi na MS? Bez chemie, říká

Extraligový Trenčín na Slovensku se může pyšnit. S helmou na hlavě za něj nastupuje nejlepší florbalový brankář české historie. Kvůli městu blízko státních hranic Kafka dokonce přerušil konec kariéry, byť on sám říká, že to pro něj je spíše malé dobrodružství, které s vrcholovým florbalem nemá nic společného.

V rozhovoru se také vyjádřil k prosincovému mistrovství světa v Praze. Domácí florbalisté na něm skončili se zklamáním čtvrtí. Kafka finského trenéra Petriho Kettunena na české střídačce chválí za hodnoty, které přinesl, ovšem také se mu zdá, že severský šampion z roku 2016 úplně neporozuměl tomu, co Čech potřebuje, aby byl úspěšný.

Jak velké zklamání pro český florbal je, že reprezentace na domácím mistrovství nezískala medaili?

Otázkou je, z čí perspektivy to zklamání hodnotíme. Jestli z pohledu hráčů, diváků nebo bafuňářů, kteří sedí na svazu. Každý to bude hodnotit jinak...

Vidíte v pohledech hráčů, bafuňářů a diváků velký rozdíl?

Myslím, že kluci (florbalisté) toho za dva roky oddřeli hrozně moc, kladl se velký důraz, aby byli skvěle kondičně a fyzicky připravení. A přišlo mi, že v tom finiši posledních pár týdnů se neudělaly nějaké věci pro to, aby mohli uspět.

Jaké „věci“ máte na mysli?

Chyběla chemie v pětkách (v pěti hráčích na hřišti). Zatímco ostatní týmy mají sestavy ustálené, naše pětky se úplně nesehrály. Bylo to na hře znát. Ani standardní situace nebo přesilové hry nebyly nějak úžasně natrénované.

To, co popisujete, je chyba trenérů?

Já nechci, aby to vyznělo, že všechno bylo špatně... Trenéři udělali obrovský kus práce, nastavili hodnoty, kluci makali, tým držel pohromadě. Ale možná prostě finští trenéři podcenili, že Čech potřebuje v lajně kámoše. Někoho, s kým se třeba zná dlouhá léta, i z mládeže. Tomu říkám chemie a myslím, že toto nebylo zohledněné. Pak si myslím, že předpoklad útočné kreativity, že to půjde samo, to můžete očekávat s Finem, u nás to tak ale nefunguje. Čech to musí mít natrénované.

Svaz si přeje setrvání trenéra Kettunena, jaká největší výzva by před ním případně stála? (více čtěte zde).

Obecně si myslím, že pro český florbal je dobře, když bude Kettunen pokračovat, předává své vědomosti, zkušenosti. Ale je otázka, co se utvoří kolem něj. Myslím si, že tam asi bude narušená důvěra mezi trenéry a hráči. Protože některé věci se nepovedly, makáte dva roky a pak to nevyjde ne o kousíček, ale jednoznačně. Tak samozřejmě vzniknou pochybnosti. Na důvěře budou muset zapracovat. Vím, že s hráči už bylo i nějaké vyhodnocování.

Když jsme se českých reprezentantů těsně po prohraném zápase o bronz ptali, zda by si přáli setrvání Kettunena a jeho finského kolegy, shodli se, že ano. Cítili, že přinesl pozitiva.

Už jsem to říkal, přiměli kluky makat, nastavili správné hodnoty týmu, nebyly v něm řevnivosti. To jsou samá plus. Ale byly tam nějaké negativní emoce ohledně trénovaní během zápasu, že se hodně míchalo se sestavou, přitom tam jsou kluci, co potřebují kolem sebe stabilitu. Není to všechno černobílé.

Vy teď působíte na Slovensku, chytáte za extraligový Trenčín, jak se toto angažmá zrodilo? Ozval se Trenčín vám?

Ozval, já tam mám kamarády, se kterými objíždím „sranda“ turnaje. A kdysi jsem jim slíbil, že až ukončím vrcholovou florbalovou kariéru, tak jim odchytám jedno slovenské play off. Tak se přihlásili: hele, čekáme tě tady (smích).

To jste mi sebral otázku, co vás vedlo k návratu do vrcholového florbalu, byť říkáte, že jste ji už ukončil.

To (na Slovensku) není vrcholová úroveň, úplně upřímně. Je to zábava a povyražení, kouknout se po roce do brány. Nebude to ani nijak časově náročné, jedná se o pár víkendů. Ale trénuju na to, už jsem trochu nabobtnal, takže to beru jako odtučňovací kůru, dám se do fyzické formy (smích). Nevím, jak mám Slovensko popsat, je to malé dobrodružství, ale nemá to nic společného s vrcholovým florbalem, ten jsem opravdu ukončil. Oni z toho na Slovensku samozřejmě udělají marketingovou věc, přitáhnou pozornost, že to je něco mimořádného.

Odchytal jste už jedno vítězné utkání, jaké z něho máte dojmy?

(dlouho přemýšlí) Věděl jsem, že liga nebude tak kvalitní. Proto jsem si chtěl premiéru naplánovat na nějaký těžký zápas, vyšlo to na loňského mistra Záhorskou Bystricu. Neměl jsem moc práce, ale byl to celkem fajn zápas. Ve třetí třetině proběhly i nějaké emoce, bylo v ní slušné napětí.

Takže odchytáte jedno play off a zase konec a zpátky do veteránské ligy?

Jo, já jsem naskočil už teď v základní části, abych slovenskou ligu trochu poznal, navíc se situace Trenčína nevyvíjela ideálně, reálně hrozilo, že se do play off nedostane. Teď už máme nějaký náskok.

Jak vaše působení vlastně berou ostatní gólmani v Trenčíně? Neříkají si, že přišel nějaký Čech, co rok nechytal, a oni teď kvůli němu sedí?

Co vím, tak jejich tréninková morálka a výkony také nebyly úplně ideální. Třeba je to trochu nakopne.

Kde se udržujete v kondici?

Chodím s veterány hrát do útoku, poslední dva měsíce mě trpí v A týmu na Tatranu. Ale tak trpěli mě tam 25 let... (smích).