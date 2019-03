Florbalisté Sparty postoupili do semifinále superligy

Postup Sparty zařídil před 663 diváky vítězným nájezdem Radim Křenek, který si celkem v utkání připsal dvě branky a jednu asistenci. Bohemians sebraly po vyrovnané bitvě šanci na prodloužení sezony penalty. V prodloužení neproměnil trestné střílení Matyáš Krebner a v rozstřelu se trefili jen jednou, zatímco Sparta třikrát.

„Dnešní zápas jen potvrdil to, jak těžká série to byla. Máme v zápasech dobré pasáže, ale taky momenty, kdy vypadneme z role. Do semifinále musíme ještě zapracovat,“ řekl asistent trenéra Sparty Radek Skalička webu Českého florbalu. „Byl to další vyrovnaný zápas v sérii, který se musel divákům líbit a byl napínavý až do konce,“ uvedl kouč Bohemians Michal Jedlička.

Chodovu pomohl k mečbolu v sérii dvěma góly Marek Švajný a v pátek v Ostravě se může rozhodnout.

„Byla to další velká bitva o každý kousek hřiště. Stejně jako ve druhém domácím zápase jsme neproměnili velké množství šancí a kvůli tomu jsme soupeře drželi ve hře. Konec byl na infarkt, ale zvládli jsme to. Teď se jdeme chystat na nejtěžší zápas série,“ prohlásil kouč Chodova David Podhráský.

„Byli jsme zbytečně nervózní, z toho pramenily chyby. Škoda našeho oslabení v závěru zápasu, přes to jsme se pokoušeli o vyrovnání i ve čtyřech. V pátek uděláme vše pro to, abychom se na Chodov v neděli vrátili,“ uvedl trenér FBC Ostrava Karel Ševčík.