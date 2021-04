Mladá Boleslav míří do semifinále, Curney má s 96 góly ligový rekord

Jedenatřicetiletý Curney skóroval už ve 33. sekundě a předstihl bývalého střelce a současného trenéra Tatranu Střešovice Fridricha. Na 96 gólů potřeboval 92 utkání, Fridrich dal 95 branek ve 114 duelech. Curney si v utkání nakonec připsal gól a dvě asistence.



Mladoboleslavský útočník drží ofenzivní rekordy v základní části v počtu bodů (736), gólů (404) i asistencí (332) a v play off v produktivitě (276) i brankách. Mezi nejlepšími nahrávači bojů o titul je Curney s 80 asistencemi druhý za svým současným trenérem Petrem Novotným (96).

Mladá Boleslav třikrát unikla do dvoubrankového vedení, ale Black Angels se drželi na kontakt do závěrečné třetiny, v které už favorit získal větší náskok.

„Já si myslím, že se změnilo jen to, že domácí gólman (Ondřej Matiášek) přestal vytahovat ty úžasné zákroky. Už první dvě třetiny jsme měli dostatek šancí, abychom hráli víc v klidu, ale gólman byl proti. Pak jsme ty góly dali a uklidnili se,“ řekl trenér Mladé Boleslavi Novotný.

Chodov v přestřelce zdolal Bohemians 10:9 po samostatných nájezdech a ujal se vedení 2:1 na zápasy. V osmé sérii rozstřelu rozhodl Tom Ondrušek, který si celkem připsal pět bodů za dvě branky a tři asistence. Hattrickem a dvěma přihrávkami přispěl k úspěchu Tomáš Sýkora.

„Poslední tři týdny jsem v tréninku hodně střílel a říkal jsem si, že to tam budu rvát, jak to půjde. Jsem rád, že to tam napadalo,“ komentoval svůj výkon Sýkora.

Bohemians nepomohly ani čtyři trefy a asistence Jakuba Šárky, který už v sérii nasbíral za tři utkání 14 bodů (10+4). Prodloužení si vynutil 57 sekund před koncem hostující Filip Forman, který dovršil hattrick.

Sparta také proti Tatranu získala náskok 2:1 na utkání díky domácímu vítězství 5:3. Třemi body za dvě branky a jednu přihrávku se o to zasloužil Mikuláš Krbec.