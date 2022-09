Zklamaný pardubický kouč Štancl: Ve Varech jsme měli vyhrát

„Nehodnotí se mi to dobře, protože si myslím, že jsme ten zápas měli vyhrát,“ uvedl kouč v rozhovoru pro YouTube kanál FB Hurrican Karlovy Vary.

Sokoli dokázali ve druhé třetině díky trefám Šmída a Kučery srovnat nepříznivý dílčí stav 0:2, díky Zozulákovi ve třetí části odpověděli i na další gól Varů. Definitivně tak rozhodla branka domácího Klápy z 55. minuty; ke srovnání skóre a k vynucení prodloužení už Pardubicím nepomohly ani pozdější přesilovka pět na tři, ani závěrečná power play.

„Gól Varů na 4:3 a naše neuznaná videovýzva byly klíčové,“ poznamenal Štancl. „Upřímně moc nerozumím tomu výkladu. Doufám, že se nám dostane nějakého vysvětlení, protože si nemyslím, že by to bylo úplně dobře vyhodnocené,“ komentoval situaci, kdy hosté neúspěšně reklamovali údajné Klápovo postavení v malém brankovišti.

Mladý kouč Varů Marek Mandler si po hektické koncovce duelu pořádně oddechl.

„Brutální závěr, kde jsme to se štěstím i ve třech zvládli,“ řekl kouč. K průběhu klání pak řekl: „Byli jsme relativně efektivní v protiútocích, z dlouhodobého hlediska z toho můžeme těžit. Důležité bylo i to, že nás nepoložil gól Pardubic na 2:2, který rozhodčí též zkoumali na videu. V tom je naše síla. Kluci to v takovou chvíli nezabalí, ale odrazí se od toho.“