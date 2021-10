Florbalisté Vítkovic podlehli v derby Ostravě, superlize dál kraluje Tatran

V čele se nadále drží Tatran Střešovice, který vyhrál v Brně nad posledním Hattrickem 5:2. Druhá Mladá Boleslav, která porazila Spartu 7:2, ztrácí dva body.

Hráči FBC Ostrava se naposledy v nejvyšší soutěži radovali po zápase s Vítkovicemi před pěti lety doma po výsledku 6:5 a následně museli strávit 12 porážek. Vítkovice dokázaly v zápase celkem třikrát srovnat krok, ale Michal Sládek brankami v 55. a 58. minutě získal hostům rozhodující vedení 7:5. Výsledek už jen zkorigoval Martin Gattnar.

„Je to výborný pocit. Pro mě je to za pět let v chlapech poprvé, co jsme porazili Vítkovice, takže konečně vím, jaký je to pocit. Ale je to výhra jen v lize a ne v play off. Doufám, že na to třeba v budoucnu navážeme,“ řekl útočník Sládek.

„Je to strašná škoda. V minulém kole jsme porazili Tatran a pak ztratíme body v městském derby. Strašně si komplikujeme cestu za prvním místem. Hráli jsme do plné obrany a Ostrava těžila z brejků a hlavně z našich chyb, kterých bylo nesmírně mnoho,“ uvedl kanonýr Vítkovic Adam Delong.

K vítězství Střešovic přispěl gólem a dvěma asistencemi Petr Brautferger. Stejnou bilanci měl i Jiří Curney při výhře Mladé Boleslavi. Liberec dotáhl k úspěchu pěti body za hattrick a dvě asistence Radek Valeš.

Chodov vyhrál v Pardubicích 13:2 i díky dvěma gólům a pěti přihrávkám Marka Vávry a hattricku a dvěma asistencím Petra Majera. Tři branky Lukáše Mlejnka nezabránily porážce České Lípy s Black Angels 7:9. Hlavní ofenzivní hvězdou večera byl Viktor Kopecký, který osmi body za šest branek a dvě přihrávky zařídil vítězství Sokola Královské Vinohrady v Otrokovicích 9:8.

Livesport superliga florbalistů 11. kolo Hattrick Brno - Tatran Střešovice 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Branky: 27. Slezák, 28. Sládeček - 8. Havlas, 9. Jakub Kolísko, 37. Tlapák, 44. Brautferger, 53. Němeček. Sokoli Pardubice - Chodov 2:13 (0:4, 1:6, 1:3)

Branky: 25. Savický, 44. A. Šmíd - 11., 39. a 50. Majer, 7. a 29. J. Bauer, 21. a 34. M. Vávra, 22. a 29. Komárek, 4. Eremiáš, 5. Maxa, 42. Dufek, 55. Ondrušek. FBC Česká Lípa - Black Angels 7:9 (0:2, 4:4, 3:3)

Branky: 29., 33. a 45. Mlejnek, 21. Ekl, 34. Kopič, 47. Tichý, 54. Slaný - 16. a 18. Pícha, 21. a 28. Hromada, 31. a 42. J. Boček, 24. Beránek, 57. T. Hanák z tr. střílení, 60. M. Boček. FbŠ Bohemians - FBC Liberec 4:8 (1:1, 2:3, 1:4)

Branky: 9. a 29. Petrák, 35. Buršík, 45. P. Šebek - 35. z tr. střílení, 51. a 60. Valeš, 32. a 52. Wiener, 9. Mádlo, 24. Smutný, 50. Stránský. 1. SC Vítkovice - FBC Ostrava 6:7 (2:3, 1:2, 3:2)

Branky: 9. a 43. Delong, 12. Šindler, 30. R. Gattnar, 48. Bräuer, 59. M. Gattnar - 55. a 58. Sládek, 3. Gál, 11. Jakubec, 17. vlastní Čonka-Skyba, 28. vlastní Hubálek, 37. Pešat. Mladá Boleslav - Sparta Praha 7:2 (0:2, 4:0, 3:0)

Branky: 35. Fořt, 35. Tadeáš Chroust, 35. D. Šebek, 38. Pěnička, 44. J. Bína, 60. Curney z tr. střílení, 60. Korych – 16. Kareš, 16. M. Krbec.

Panthers Otrokovice - TJ Sokol Královské Vinohrady 8:9 (1:2, 5:3, 2:4)

Branky: 22. a 34. Gašparík, 33. a 51. Nehila, 16. Červenka, 24. Vykopal, 26. Sovják, 49. M. Ležatka – 14., 35., 39., 57., 58. a 60. V. Kopecký, 30. a 46. Fiala, 11. V. Klápa.