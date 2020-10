Florbalisté Střešovic a Mladé Boleslavi slaví vysoká vítězství

Pěti body za čtyři branky a jednu asistenci se podílel na kanonádě Pražanů útočník Filip Langer. Hattrick a jednu přihrávku si připsal Milan Meliš.

„Na začátku sezony to nebylo úplně ono. Měl jsem tam spoustu šancí, které jsem prováhal. Dneska se to aspoň trošku prolomilo. Nicméně šancí je tam pořád ještě víc a pořád je co zlepšovat,“ řekl osmnáctiletý Langer, který si v sezoně polepšil na 11 bodů za sedm branek a čtyři asistence z pěti utkání.

Mladoboleslavský suverén minulé nedohrané sezony vyhrál v dohrávce 6. kola doma nad Libercem 11:4 a ve třetím utkání v sezoně si připsal druhé vítězství. Pěti body za tři branky a dvě přihrávky k tomu pomohl nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec historie soutěže Jiří Curney.

Superliga florbalistů - dohrávky 3. kola Sokoli Pardubice - Tatran Střešovice 3:15 (1:5, 0:8, 2:2)

Branky: 11. Prix, 55. Teichman, 58. P. Černý - 1., 17., 22. a 28. Langer, 6., 31. a 40. Meliš, 6. a 35. Havlas, 19. Brautferger, 30. Němeček, 35. Sládeček, 40. Vítovec, 43. Šindelář, 60. Jakub Kolísko. Mladá Boleslav - FBC Liberec 11:4 (4:1, 5:2, 2:1)

Branky: 39., 48. a 53. Curney, 26. a 37. Natov, 1. Krzyžanek, 7. D. Šebek, 13. Komárek, 16. J. Bína, 27. Zoufalý, 35. Tokoš - 8. Světlík, 26. Blažek, 27. Wiener, 41. Rozkovec.