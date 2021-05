Florbalisté Mladé Boleslavi a Vítkovic prošli do superfinále bez zaváhání

Vítězství Mladé Boleslavi, která vyhrála už 33. utkání za sebou, zařídil pěti body za dvě branky a tři asistence Milan Tomašík a dvakrát skóroval také Jan Natov. Do superfinále Středočeši postoupili počtvrté v řadě a celkově popáté v historii. Jediný titul získali v roce 2018, v boji o zlato byli i v letech 2015, 2017 a 2019.

Chodov se sice ujal vedení díky gólu Jiřího Bauera v přesilové hře, ale ve 13. minutě při pětiminutovém trestu Michala Strnada otočili stav během 29 sekund Patrik Suchánek s Tomašíkem. Další početní výhodu využil v úvodu druhé části Natov, který vzápětí upravil i na 4:1. V 35. minutě sice snížil Petr Majer, ale ve třetí třetině jistila Mladá Boleslav postup ještě třemi góly.

„Takhle férovou sérii jsem v play off možná nikdy nehrál. Jsem šťastný, že to tak bylo. Trošku jsem počítal, že tyto kluby, které se dost respektují navzájem, by k tomu mohly přistoupit sportovně. Teď mě čeká vymyslet program, aby si hráči odpočinuli, ale hlavy úplně nevypnuli. Čeká nás ještě jedno utkání a já si musím promyslet, co pro nás bude nejlepší,“ řekl trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný.

Chodov získal jako lépe postavený poražený semifinalista po základní části bronz. „Abychom mohli být úspěšní s Mladou Boleslaví, tak by se muselo sejít úplně všechno, podat v každém zápase výkon na hraně svých možností a ještě mít trochu štěstí. To se úplně nestalo, ale žádnou ostudu jsme neudělali,“ prohlásil trenér Chodova David Podhráský.

V barvách Ostravanů zazářil hattrickem Jan Šebesta a Vítkovice budou útočit na svůj osmý titul. Dosud se radovali v letech 1996, 1997, 2000, 2009, 2013, 2014 a předloni. V superfinále, které se koná od roku 2012, jsou posedmé.

Sparta sice vedla 2:0, 3:1 i 4:2, ale mezi 35. a 39. minutou otočil skóre dvěma góly Jan Šebesta, který přesilovkovou trefou na 5:4 dovršil hattrick. Už po sedmi sekundách třetí třetiny se trefil podruhé v utkání Jiří Besta a v 55. minutě získal Matyáš Šindler hostům vedení už 7:4. Sparta už zareagovala jen gólem Matěj Prunera.

„Na superfinále se velice těšíme. Pro to florbal hrajeme a dřeme celou tu těžkou sezonu pro všechny a je to velké zadostiučinění. Všechny čtyři zápasy v sérii byly velice těžké,“ podotkl útočník Jan Šebesta.

Livesport superliga florbalistů semifinále play off; 4. zápasy: Sparta Praha - 1. SC Vítkovice 5:7 (2:1, 2:4, 1:2)

Branky: 3. Juha, 15. M. Krbec, 21. Křenek, 33. Matěj Čermák, 56. Pruner - 24., 35. a 39. Jan Šebesta, 35. a 41. Besta, 17. Matejčík, 55. Šindler. Konečný stav série: 0:4. Chodov - Mladá Boleslav 2:7 (1:2, 1:2, 0:3)

Branky: 9. J. Bauer, 36. Majer - 13. a 49. Tomašík, 22. a 25. Natov, 13. P. Suchánek, 53. Tokoš, 56. D. Šebek. Konečný stav série: 0:4.

ACEMA Sparta Praha : 1. SC TEMPISH Vítkovice 5:7 (2:1, 2:4, 1:2) Góly:

02:03. Juha (Zouzal)

14:46. Krbec (Zeman)

20:31. Křenek (Ujhelyi)

32:26. Čermák (Ujhelyi)

55:54. Pruner (Ujhelyi) Góly:

16:58. Matejčík

23:44. Jan Šebesta (Delong)

34:03. Besta (Šindler)

34:42. Jan Šebesta (Švajný)

38:10. Jan Šebesta (Gattnar)

40:07. Besta

54:08. Šindler (Matejčík) Sestavy:

Mart. Beneš (Pelech) – Bartoš, Garčar, Marvánek, Zeman, Křenek, Dolejš, Pruner, Dibelka – Kolstrunk, Juha, Ujhelyi – Zouzal, Beneš, Pažák – Čermák, Kareš, Krbec – Hurt. Sestavy:

Souček (Jasiok) – Kuczera, Nehera, Hatala, Hubálek, Jan Šebesta – Čonka-Skyba, Choma, Sladký – Gattnar, Sidunov, Šindler – Švajný, Hájek, Bräuer – Delong, Matejčík, Besta – Kaleta. Rozhodčí: Nábělek, Štengl Stav série: 0:4