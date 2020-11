Superliga florbalistů má zažádáno o výjimku na restart, plánuje dvoukola

„O podmínkách žádosti o restart nejvyšší soutěže jsme měli jednání s Národní sportovní agenturou (NSA) společně s volejbalem, házenou a basketbalem. Koordinujeme i samotné podání žádosti, ale na rozdíl od těchto sportů, které žádají na nejvyšší soutěže mužů i žen, jsme žádost podali pouze na Livesport superligu,“ řekl webu Českého florbalu jeho prezident Filip Šuman.

Superliga se hrála naposledy v sobotu 10. října. O dva dny později začal platit zákaz sportu ve vnitřních prostorech, trénink byl profesionálním sportovcům opět povolen v tomto týdnu ve středu. Extraliga žen se ale obnovení soutěže na výjimku nedočká a musí čekat na celkové uvolnění. „Po diskuzi s NSA jsme toho názoru, že ženská soutěž nesplňuje podmínky pro výjimku,“ uvedl Šuman.

Nutností k výjimce hrát jsou testy na koronavirus. Platnost negativních testů bude 72 hodin a sportovci budou testováni maximálně dvakrát v týdnu, i když budou hrát tři zápasy. Vedení Českého florbalu od středy jednalo s Komisí elitního florbalu a medializace a se zástupci všech superligových klubů o konkrétní podobě případného restartu nejvyšší mužské soutěže.

„Splnit podmínky restartu nebude zcela jednoduché, florbal bude muset splnit stejné podmínky jako jiné sporty zejména v oblasti průběžného testování před zápasy. Livesport superliga však byla Národní sportovní agenturou zařazena do programu COVID Sport 2 k ostatním elitním sportům. Navíc, pokud by superliga nepokračovala, přišla by o milionové příjmy od partnerů soutěže,“ uvedli zástupci Českého florbalu.

Po naplánovaném startu jedním duelem 16. listopadu by nejvyšší soutěž upravila rozpis, aby stihly kluby na jeden test sehrát dva zápasy.

„První kompletní kola by měla proběhnout ještě do konce listopadu. Během listopadu a prosince by měla soutěž běžet systémem dvojkol, aby se tak zefektivnily náklady na testování hráčů, realizačních týmů a rozhodčích. Současně se tak sníží ztráta odehraných zápasů na standardní průběh sezony, která by na konci prosince u některých klubů mohla činit až závratných 14 kol,“ doplnili.