Florbalisté Liberce chtějí sérii s Mladou Boleslaví zdramatizovat

Nejprve Liberečtí padli na první pohled jasně 3:8, ovšem ještě ve 48. minutě byl stav 3:3. Ve druhém duelu pak opět sahali po senzaci, ale nakonec podlehli jen těsně 3:4.

Za stavu 0:2 na zápasy nyní florbalisté Liberce nastoupí proti Boleslavi dvakrát doma a sérii, která se hraje na čtyři vítězné zápasy, chtějí ještě zdramatizovat. „Doufám, že na domácím hřišti budeme schopni náš výkon ještě vyšroubovat a že se nám aspoň jedno utkání podaří vyhrát,“ přeje si liberecký kouč Petr Salát.

Třetí zápas čtvrtfinálové série je na programu zítra, čtvrtý v neděli a oba se odehrají od 17 hodin v hale Dukly Liberec. „Musíme nastoupit od začátku až do konce se stejným nasazením jako minulý víkend. Teď už víme, do čeho jdeme, kdo proti nám stojí a co můžeme čekat. Nemáme co ztratit, soupeře budeme trápit a chceme vyhrát!“ velí liberecký obránce Jakub Pařízek, jenž věří v co největší podporu diváků.

Česká Lípa míří za záchranou

K udržení v superlize florbalisté FBC Česká Lípa důrazně nakročili o minulém víkendu dvěma výhrami v domácí hale. V 1. kole play down hraném na čtyři výhry porazili po dvou urputných bitvách Hattrick Brno shodně 6:5. Nejprve v prodloužení, poté v normální hrací době.

V sobotu a v neděli se hraje v moravské metropoli a Českolipští už se mohou v případě dalších dvou výher vracet domů s jistotou účasti mezi českou elitou i v příští sezoně. „Čekají nás tam dva velice těžké zápasy, ale věřím, že je vyhrajeme,“ tvrdí David Derka, kouč Lípy.