Kapitán pardubických florbalistů před play down: Víme, o čem je

„Tentokrát jdeme do play down v naprosto jiné pozici. Všechny týmy si na nás věří, což je při pohledu na tabulku logické, ale máme s tím zkušenosti a víme, o čem ta soutěž je. Věřím, že to zvládneme,“ vyhlašuje kapitán Sokolů Radek Formánek v rozhovoru pro klubový web.

Záchrana startuje v sobotu od 16 hodin v Praze a ve stejný čas pokračuje v neděli tamtéž. Soupeřem budou Black Angels.

„Za to jsem osobně moc rád. Musíme si ale pohlídat jejich nejlepší hráče, Jakubové Renčín a Boček měli skvělou sezonu. Pokud je zastavíme, máme velkou šanci,“ věří Formánek. Ten byl v lednu během bídné sezony jmenován kapitánem poté, co v týmu skončil dosavadní šéf kabiny Tomáš Dlesk.

„Letos je to opravdu nepodařené, ale pamatuji i horší sezony. Tím, že se řešily i věci mimo hřiště, se to možná znásobilo, protože mediální síla florbalu roste a jsme pod větším drobnohledem. Musíme si na to zvyknout,“ přijímá fakt Formánek.

Přiznává však, že Pardubice měly dopadnout mnohem lépe. „Dalo se vytěžit víc. Nemyslím si, že bychom ve všech zápasech propadli, ale bohužel tam byly pasáže, které nás dostaly na úplné dno. Třeba právě v zápase s Black Angels (v šestnáctém kole) jsme po první třetině vedli 6:0 a prohráli 9:10. A takových utkání, kde jsme měli získat body, bylo víc,“ lituje Formánek.

Jak již bylo zmíněno, druhý zápas série s Black Angels se hraje v neděli, na Dašické se Sokoli představí následující víkend.