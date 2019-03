Florbalisté Mladé Boleslavi postoupili do semifinále superligy

Shodně čtyřmi body za tři branky a jednu asistenci přispěli k vítězství Mladé Boleslavi Jakub Bína a Jan Natov. „Zápas jsme měli pod kontrolou, dokázali jsme proměňovat šance a výsledek je zasloužený. Otrokovice nás dobře prověřily v celé sérii a na dnešním výkonu se podepsala jejich únava. Potřebujeme zregenerovat a připravit se na semifinále,“ řekl trenér Středočechů Jan Pazdera webu Českého florbalu.

Vítkovice po sobotní prohře na Tatranu 4:5 dnes kralovaly. Tři body za dva góly a jednu asistenci si připsal Marek Bräuer. „Dneska to byl první zápas v sérii, který jsme odjezdili. Zároveň jsme tímto výkonem ukázali, že jsme včerejšek bohužel odflákli. Těšíme se do Ostravy,“ podotkl kouč Ostravanů Pavel Brus.

Sparta do deváté minuty proti Bohemians získala náskok 2:0 a do konce utkání už vedení nepustila. „Vítězství jsme si museli tvrdě odpracovat a díky dobrému nástupu do třetí třetiny jsme to zvládli,“ pochvaloval si asistent trenéra Sparty Radek Skalička.

Chodov ztratil na hřišti FBC Ostrava vedení 4:1 i 5:4, ale třetí porážku v sérii za sebou nedopustil a v čase 62:59 rozhodl Marek Švajný. „Kdybychom lépe zvládli dvoje nájezdy, tak už jsme v semifinále. Takhle to bude ještě obrovská bitva. Dnes jsme opravdu hráli play off a zaslouženě vyhráli,“ prohlásil trenér Chodova David Podhráský.