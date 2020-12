I s Chodovem jsme místy byli marní, řekl pardubický trenér Zozulák

Je to, jako by jim umouněný čert, co každoročně doprovází Mikuláše, daroval hromadu uhlí. V případě 27 branek, které pardubičtí florbalisté o víkendu obdrželi, vážně nelze mluvit o nějakém vítaném prezentu; s vysoce favorizovanou Mladou Boleslaví venku prohráli 2:16, s pražským Chodovem pak doma 7:11. Nyní jsou 11.