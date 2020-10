Výsledek je krutý. Ale potrestali jsme se sami, říká pardubický bek

„Je to kruté, protože jsme mohli dát i jiné šance, co jsme si vytvořili, a výsledek by byl úplně jiný. Klidně remízový,“ uvažoval obránce Východočechů Marcel Lehký. „Potrestali jsme se sami,“ dodal.

Pražané totiž byli daleko produktivnější, ve druhé třetině za zmíněného vedení 5:4 přidali tři branky a v poslední části další tři.

Celkem tedy v duelu padlo sedmnáct gólů. Podobný počet domácí očekávali, avšak o utkání jako takovém měl kouč Sokolů Martin Zozulák trochu odlišnou představu.

„Byl to zvláštní zápas, čekali jsme něco trošku jiného, že Bohemka přijede s ofenzivním florbalem plným presinku. Ale drtivou většinu duelu hrála zataženou obranu,“ analyzoval. „Těšili jsme se na to, že budeme hrát super útočný florbal nahorudolů, a místo toho jsme museli dobývat,“ dodal Martin Zozulák.

Pardubické hráče potěšila alespoň atmosféra na Dašické. Sokoli si před svými fanoušky zahráli po více než půl roce.

„Divákům chceme poděkovat, 268 lidí byl pěkný počet. Budeme se těšit, až skončí opatření a přivítáme je znovu,“ vyhlížel Lehký.

Od včerejšího dne totiž v České republice kvůli koronavirové krizi opět platí nouzový stav a ochozy na sportovních utkáních musí zůstat vyklizené. „Ve čtvrtek tak bohužel budeme hrát před prázdnou tribunou,“ mrzelo Zozuláka.

8. října od půl sedmé večer bude znovu na Dašické pardubickým soupeřem střešovický Tatran.

„Proti němu musíme zlepšit naši obranu. Bohemka nás trestala z přesilovek a našich nevynucených faulů. Byli jsme v soubojích později, což rozhodovalo,“ uvědomoval si Lehký.