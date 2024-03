Florbalisté mistrovských Střešovic si vybrali pro čtvrtfinále Českou Lípu

Livesport superliga florbalistů Osmifinále play off, 3. zápasy FBC Ostrava - FBC Česká Lípa 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

Branky: 20. Daniš, 25. Pešat, 58. Němec - 26. Křenek, 30. Krajcigr, 52. Pšenička, 58. Štěrba, 60. Vavruška. Konečný stav série: 1:2. FBC Liberec - TJ Sokol Královské Vinohrady 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

Branky: 2., 32., 47. a 59. Jakub Kopecký, 24. Korych, 38. Wiener, 44. Smutný - 5. Keller, 36. D. Gärtner z tr. střílení, 52. Pergler. Konečný stav série: 2:1. Dvojice po čtvrtfinále play off (začíná v úterý): Tatran Střešovice - FBC Česká Lípa, Mladá Boleslav - FBC Liberec, 1. SC Vítkovice - FbŠ Bohemians, Chodov - Sparta Praha. 1. kolo play down, 1. zápasy FB Hurrican Karlovy Vary - Butchis 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: 12. a 14. M. Klápa, 35. Tyl, 47. Hozman - 30. Š. Novák, 54. Papež. Black Angels - Sokoli Pardubice 6:7 v prodl. (1:3, 2:1, 3:2 - 0:1)

Branky: 23. a 27. R. Hanák, 52. a 58. M. Burian, 7. M. Fryš, 47. V. Doležal - 15. a 32. Drba, 43. a 49. Křinka, 13. Prix, 15. Hurt, 64. Šimák.