Florbalisté Střešovic a Bohemians zůstávají bez ztráty

Liberci nepomohl k bodovému zisku proti Střešovicím ani hattrick Filipa Smutného. Za vítěze si připsali po třech bodech Petr Brautferger (2+1) a Jakub Kolísko (0+3). „Zápas nebyl úplně ideální. Byla to přetlačovaná. My jsme odskočili, pak soupeř dokázal zareagovat. Stále se potýkáme s tím, že nedokážeme vedení navýšit, ale to doladíme,“ řekl Brautferger.

Na vítězství Bohemians se podílel třemi góly a jednou asistencí Filip Forman. „Můžu být spokojený, odehráli jsme celkem slušné utkání. Měli jsme ho pod kontrolou. Byl tam malinký výpadek ve třetí třetině, kdy jsme inkasovali dva góly,“ uvedl trenér Bohemians Michal Jedlička.

Za Mladou Boleslav, která dosud ztratila jen dva body za dvě výhry až v prodloužení, měl bilanci tří tref a jedné přihrávky Matěj Pěnička. Úřadující vicemistr Vítkovice deklasovaly Hattrick Brno 15:3. Po čtyřech bodech zaznamenali Marek Bräuer (3+1), Matyáš Šindler (2+2) a Adam Zubek (1+3). Hattrick vstřelil za Ostravany také Adam Delong.

Poprvé vyšli bodově naprázdno Black Angels, kteří v pražském derby podlehli doma Spartě 7:8 a utrpěli druhou porážku v sezoně. V čase 58:12 rozhodl Milan Garčar.

Florbal muži KLUB Z V VP PP P S B 1. Tatran Střešovice 4 4 0 0 0 33:15 12 2. Bohemians 4 4 0 0 0 34:18 12 3. Mladá Boleslav 4 2 2 0 0 32:13 10 4. Vítkovice 4 3 0 0 1 38:17 9 5. FBC Ostrava 4 3 0 0 1 32:17 9 6. Sparta Praha 4 3 0 0 1 24:20 9 7. Black Angels 4 2 0 1 1 29:19 7 8. Chodov 4 2 0 1 1 28:25 7 9. Otrokovice 4 1 0 0 3 20:25 3 10. Liberec 4 1 0 0 3 16:26 3 11. Pardubice 4 1 0 0 3 17:35 3 12. Česká Lípa 4 0 0 0 4 18:37 0 13. Hattrick Brno 4 0 0 0 4 15:36 0 14. Královské Vinohrady 4 0 0 0 4 12:39 0