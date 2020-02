Florbalisté FBC Ostrava dali Otrokovicím deset gólů

Po třech bodech za dvě branky a jednu asistenci si připsali v dresu vítězů Fin Panu Kotilainen a Polák Wojciech Malajka, dvakrát skóroval i Dominik Klimscha.

„Byl to skvělý výkon celého týmu. Do puntíku jsme plnili to, co jsme si řekli v přípravě a na tréninku. Trošku hluchá byla z naší strany druhá třetina, kdy soupeř musel hrát aktivněji a dostával nás pod tlak. Ve třetí třetině jsme měli hru pod kontrolou a zúročili to góly. Žijeme a jedeme dál,“ řekl trenér FBC Ostrava Tomáš Svačinka.

Tipsport superliga florbalistů dohrávka 24. kola FBC Ostrava - Panthers Otrokovice 10:4 (5:1, 1:2, 4:1)

Branky: 10. a 16. Kotilainen, 11. a 33. Malajka, 48. a 49. Klimscha, 3. J. Bauer, 12. Šindler, 42. Sládek z tr. střílení, 58. Daniš - 19. Gál, 31. Haša, 33. Kostka, 43. Vykopal.