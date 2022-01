Florbalisté vedoucích Střešovic rozdrtili v superlize Hattrick Brno

Čtyřmi body za tři branky a jednu asistenci pomohl k vítězství Střešovic Marek Beneš, který zaznamenal hattrick ve třetím z posledních čtyř zápasů. Gól a tři přihrávky si připsal Ondřej Němeček. Tatran popáté za sebou vyhrál a neztratil při této sérii ani bod. Hattricku se se třemi zápasy do konce vzdálila postupová pozice do play off na rozdíl šest bodů.

K vítězství Otrokovic v Praze na Vinohradech přispěl třemi body za dvě branky a jednu přihrávku slovenský útočník Ronald Gašparík a dva góly vstřelil za vítěze Martin Ležatka. Bohemians pomohli k úspěchu v Liberci shodně třemi body Pavel Čihák (2+1) a David Veleba (1+2).

Livesport superliga florbalistů 23. kolo FBC Liberec - FbŠ Bohemians 4:9 (2:4, 0:4, 2:1)

Branky: 19. a 54. Stránský, 20. Wiener, 56. Smutný - 6. a 52. Malič, 11. a 32. K. Krbec, 34. a 37. Čihák, 11. Cabejšek, 17. Veleba, 36. Gajdoš. Tatran Střešovice - FBŠ Hattrick Brno 12:2 (5:0, 3:0, 4:2)

Branky: 9., 18. a 40. Marek Beneš, 11. a 20. Eliáš, 48. a 58. Havlas, 20. Sádlo, 23. Meliš, 56. Němeček, 58. Mühlfait - 43. a 48. Slezák. TJ Sokol Královské Vinohrady - Panthers Otrokovice 3:7 (1:1, 0:1, 2:5)

Branky: 20. Fiala, 42. Pergler, 54. V. Kopecký - 11. a 44. M. Ležatka, 55. a 60. Gašparík, 31. Máček, 54. Červenka, 57. Grich.