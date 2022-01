Florbalisté Chodova se po výhře v Liberci posunuli na páté místo superligy

„Bylo to z naší strany velice povedené utkání. Chtěli jsme zvítězit, což se povedlo. Bylo to pro nás velice důležité z důvodu psychiky a vývoje do další části sezony, protože jsme minulý víkend dvakrát prohráli,“ řekl asistent trenéra Chodova Milan Šindelář.

FBC Liberec : FAT PIPE Florbal Chodov 4:8 (1:4, 2:3, 1:1) Góly:

17:18. Smutný

32:10. Ferdan

35:03. Jakub Kopecký (Mádlo)

42:41. Pařízek (Stránský) Góly:

0:57. Eremiáš (M. Vávra)

1:13. Ondrušek (Komárek)

4:13. Vošta (Komárek)

11:12. Eremiáš (Majer)

31:32. Ondrušek (Plíhal)

34:28. Maxa (Podhráský)

37:33. Komárek (Podhráský)

45:43. Vošta Sestavy:

D. Mück (41. Chlad) – Klucho, Bitman, Dlesk, Stránský, Pařízek – Jakub Kopecký, Valeš, Mádlo, Smutný, Baudisch, Ferdan, Šoltys, Macháč, Wiener, Světlík, V. Janeček. Sestavy:

Hodík (Šimůnek) – Maxa, Doubek, Slunečko, J. Bauer, Horký, Podhráský – Komárek, Plíhal, Vošta, M. Vávra, Ondrušek, Řezáč, Skřivánek, Kafka, Eremiáš, Majer, Balatka. Rozhodčí: Radim Sýkora a Miroslav Tkáč.