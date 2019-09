Vítkovice vyhrály na úvod florbalové superligy v Pardubicích 13:3

Vítkovice ovládly duel už v první třetině, kterou vyhrály 6:1. „V první polovině zápasu jsme si drželi tempo a kvalitu. Jak plynul čas, tak padalo tempo a my jsme byli uspokojení výsledkem. Každopádně hodně věcí nám ve hře funguje solidně. Mám radost, že se prosadili všichni hráči na soupisce,“ řekl trenér Vítkovic Pavel Brus webu Českého florbalu.

„Byl to těžký direkt hned na začátku sezony. Absolutně jsme nezachytili začátek a první třetina rozhodla celý zápas. Vítkovice byly lepší ve všech činnostech. Jediné, v čem jsme byli lepší my, bylo trefování bloků. Máme týden na to, abychom se připravili a podali diametrálně odlišný výkon,“ uvedl kouč Pardubic Ladislav Štancl.

Superliga florbalistů 1. kolo