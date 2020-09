Florbalisté Vítkovic v superligovém šlágru dominovali na hřišti Chodova

„My jsme do půlky zápasu hráli celkem aktivně, vysunutě a otestovali jsme všechny lajny. Z toho plynuly šance na obou stranách, ale nikdo nebyl chopen odskočit. Do třetí třetiny jsme trošku stáhli obranu, sáhli do sestavy a padlo nám to tam v klíčových momentech,“ řekl trenér Vítkovic Pavel Brus.

„Prohráli jsme, nakonec i docela vysoko, ale pětačtyřicet minut to byl vyrovnaný zápas, v kterém jsme neproměňovali velké množství šancí. Místo abychom o dva tři góly vedli, tak jsme prohrávali. Pak to bylo vabank a asi už to nemělo šanci na úspěch,“ řekl trenér Chodova David Podhráský.

Vítězství FBC Ostrava v Praze nad Královskými Vinohrady 10:4 řídil pěti body za tři branky a dvě asistence Marek Lipový. Hattrick a asistenci zaznamenal Lukáš Pešat.