Nedělní florbalové superfinále v Praze chce překonat divácký rekord

„Divácky bychom se měli opět posunout. Máme prodáno deset tisíc vstupenek a doufáme, že budeme atakovat rekord z roku 2016,“ řekl prezident Českého florbalu Daniel Novák na tiskové konferenci. V O2 areně se bude hrát poosmé a méně než 10 tisíc diváků přišlo jen v úvodním ročníku v roce 2012 a o dva roky později.

V mužské kategorii si zopakuje účast v superfinále Tatran Střešovice, který loni podlehl obhájci titulu Mladé Boleslavi 1:2 v prodloužení. Letos ji vyřadil v semifinále 4:2 na zápasy, předtím držel v soutěži od začátku sezony neporazitelnost 30 utkání. Nejúspěšnější klub historie bude útočit na 17. titul a první od roku 2015.

„Budeme silnější díky zkušenostem z loňského finále, kdy na nás dolehla tíha okamžiku a nedokázali jsme podat ideální výkon. Letos jsme ale zvládli sérii s Boleslaví a jsme připraveni,“ řekl kapitán Střešovic Ondřej Němeček.

Vítkovice se radovaly naposledy v roce 2019, kdy získaly sedmý triumf. V nové roli bude jejich kouč Tomáš Martiník, který byl v superfinále čtyřikrát jako kouč ženského týmu Vítkovic a slavil s nimi v letech 2014, 2019 a 2021 titul. „Bude to úplně něco jiného, ale zkusíme všechny znalosti přesunout i na muže,“ prohlásil Martiník.

Vítkovické florbalistky po třech triumfech za sebou loni vypadly v semifinále s FBC Ostrava 0:4 na zápasy a skončila jejich série 70 výher. „Těším se hodně a jsem možná trochu nervózní, protože jsem před tolika lidmi ještě nehrála. Loňský nezdar nás posunul a velmi nám pomohl,“ podotkl polská opora Vítkovic Dominika Buczeková.

Kapitánka FBC Ostrava Michaela Mlejnková stále ještě vzpomíná loňský nečekaný úspěch po vyřazení favorita a městského rivala. „Je to pro mě stále neuvěřitelné. Bude těžké to přebít, ale uděláme vše, abychom to zopakovaly,“ prohlásila Mlejnková.

Finále žen začne ve 14:00, muži budou hrát o tři hodny později. Dopolední program bude patřit finále středoškolského Subterra Cupu, do kterého se zapojilo 751 týmů.