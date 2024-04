Hokejové drama přidělalo florbalistům vrásky. O2 arena je ale připravena, hlásí

„V životě jsem nedostal tolik zpráv, ani k žádnému jubileu či úspěchu, jako jsem obdržel za poslední dva dny, a především během samotného hokejového utkání,“ uvedl v tiskové zprávě Českého florbalu šéf organizačního výboru superfinále Roman Urbář.

„Zápas jsem logicky prožíval. Byl jsem na jednom místě se zástupci O2 areny. Po každém prodloužení jsme si dělali taktickou poradu, na níž jsme řešili, co v rámci harmonogramu změníme, jaké jsou priority a jak budeme postupovat,“ popsal.

Český florbal měl O2 arenu více než půl roku smluvně zajištěnou a při konání sedmého semifinále extraligy se se zástupci Sparty, Asociace profesionální klubů ledního hokeje (APK LH) a O2 areny dohodl na jeho odehrání s nezvyklým začátkem už ve 13:00. Ve hře měli organizátoři různé varianty příprav a do zásadních problémů by je v nejkrizovějším případě dostalo podle Urbáře až případné desáté prodloužení.

Připravovat florbalovou plochu nad ledem a další doprovodné akce začali pořadatelé hodinu po skončení hokejového duelu. Oproti původním plánům to znamenalo tříhodinové zpoždění.

„Pochopitelně jsem měl s prodlužováním hokejového zápasu už pomalu strach z toho, abychom to stihli. Na druhou stranu, pořád jsem věděl, že máme kvality, zkušenosti i lidi a ve spolupráci s O2 arenou nastavený systém na to, jak to zvládnout. Věřil jsem jak O2 areně, tak i našemu týmu a jsem moc rád, že jsme to zvládli, a ze své pozice bych chtěl všem zúčastněným moc poděkovat,“ řekl Urbář.

Florbalové superfinále se ve svém 12. ročníku koná v O2 areně podeváté. V běžném režimu se při přípravách začíná stavbou plochy, potom pracemi na diváckém prstenci či přímo v ochozech. V prvním ročníku Český florbal přebíral O2 arenu i v pozdějších hodinách.

„Tehdy ale na akci nebylo navázáno tolik aktivit jako dnes. Snažíme se superfinále jako produkt stále posouvat a vylepšovat divákům i samotným hráčkám a hráčům zážitek a komfort, který během florbalové bitvy roku mají. Proto i na přípravy, během nichž nám záleží i na nejmenších detailech, potřebujeme výrazně více času,“ konstatoval Urbář.

Tentokrát se musela zkoordinovat příprava plochy se zakrytím ledu a s demontáží hokejových mantinelů. „Museli jsme kvůli tomu udělat pár ústupků vůči jinak standardnímu setupu, zejména co se týká zakrytí plochy. Byli jsme nuceni oželet jednu izolační vrstvu, jejíž instalace by přeměnu ledu na florbalové hřiště natáhla o několik dalších hodin, což bychom do otevření nezvládli,“ připojil Urbář.

Měl proto obavy, aby se během instalace povrchu nezačala na něm a v jeho okolí srážet voda. „Což by výrazně omezilo a zpomalilo přípravy kolem plochy do doby, než by se vyladila teplota v hale. Už po skončení prvního prodloužení jsme navíc věděli, že nebudeme mít celý předpokládaný čas na zkoušky komplexní show. Bude to skvělý zážitek, ale půjdeme zároveň do rizika, že některé prvky budeme muset jet naostro,“ podotkl Urbář.

Program v O2 areně odstartovalo v 10:30 finále středoškolského poháru. Ve 14:00 se utkají o titul v extralize žen Chodov s Vítkovicemi a od 17:30 v superlize mužů Tatran Střešovice s Mladou Boleslaví.