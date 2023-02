Florbalisté Střešovic neztratili jako první v historii v základní části ani bod

Desáté Vinohrady si přes porážku udržely postupovou pozici pro osmifinále play off stejně jako devátý Liberec, který doma podlehl Spartě 2:7. Jedenáctá Česká Lípa totiž doma prohrála s FBC Ostrava 3:7. O postup do čtvrtfinále se tak utkají FBC Ostrava s Vinohrady a Black Angels s Libercem. V prvním kole play down narazí Česká Lípa na Karlovy Vary a Pardubice na Otrokovice.

Na výhře Tatranu se podílel dvěma góly a asistencí Marek Beneš, který se 76 body za 30 tref a 46 přihrávek z 25 zápasů ovládl produktivitu soutěže. Gól a dvě asistence zaznamenal Tomáš Hanák a dvakrát skóroval Matěj Havlas.

Druhé místo a právo druhé volby soupeře pro čtvrtfinále udržely Vítkovice díky výhře 9:6 na hřišti pátého Chodova. Brankou a dvěma asistencemi se na tom podílel Marek Matejčík. Mistrovská Mladá Boleslav zůstala i přes vítězství v Praze nad Black Angels třetí. Bilanci 1+2 měl v jejím dresu Michal Sládek, domácím nepomohl ani hattrick a přihrávka Matouše Buriana.

Čtvrtí Bohemians porazili třinácté Otrokovice 11:5 díky šesti bodům za pět tref a asistenci Jakuba Buršíka, jenž ovládl tabulku střelců se 47 brankami.

Livesport superliga florbalistů 26. kolo FBC Liberec - Sparta Praha 2:7 (1:4, 1:1, 0:2)

Branky: 2. Stránský, 31. J. Kopecký - 6., 13. a 37. Košir, 19. a 54. Matěj Čermák, 13. Kozák, 55. Zouzal. Black Angels - Mladá Boleslav 6:9 (1:4, 3:3, 2:2)

Branky: 28., 29. a 37. M. Burian, 7. Neklan, 44. Renčín, 53. M. Boček - 9. a 20. Pěnička, 18. a 20. Natov, 24. Sládek, 31. D. Šebek, 35. Suchánek, 56. Zoufalý, 57. Tomašík. Tatran Střešovice - TJ Sokol Královské Vinohrady 11:1 (4:1, 4:0, 3:0)

Branky: 3. a 25. Havlas, 47. a 60. Marek Beneš, 4. D. Šimek, 14. T. Hanák, 14. Martin Čermák, 28. Němeček, 35. Jakub Kolísko, 40. Kreysa, 46. Meliš - 12. M. Horák. FbŠ Bohemians - Panthers Otrokovice 11:5 (4:3, 2:0, 5:2)

Branky: 7., 9., 32. z tr. střílení, 43. a 58. Buršík, 38. a 46. J. Petrák, 7. Řehoř, 10. Gajdoš, 48. Zezulka, 60. P. Šebek - 19. a 54. Červenka z tr. střílení, 19. a 44. Nehila, 16. Halama. Sokoli Pardubice - FB Hurrican Karlovy Vary 6:5 (1:3, 2:1, 3:1)

Branky: 42. a 50. Kohoutek, 3. Zozulák, 28. Křinka, 29. Kaluža, 44. L. Kučera - 10. a 58. Tyl, 5. Tomčo, 16. Strachota, 28. Lebeda. Chodov - 1. SC Vítkovice 6:9 (1:1, 1:1, 4:7)

Branky: 11. a 45. Votava, 34. Kafka, 56. J. Bauer, 57. Komárek, 60. M. Vávra - 37. a 60. Delong, 46. a 49. Pažák, 19. Matejčík, 50. Hubálek, 54. Zubek, 57. Besta, 59. Šindler. FBC Česká Lípa - FBC Ostrava 3:7 (0:3, 2:3, 1:1)

Branky: 38. Krajcigr, 39. Kopič 49. Tichý z tr. střílení - 24., 38. a 40. Pešat, 5. a 14. Pobořil, 16. Němec, 58. Šulc.