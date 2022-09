Štíři myslí na play off. Soutěž je letos hodně vyrovnaná, říká kouč Jung

„Před sezonou jsme docela obměnili a hlavně omladili kádr, takže jsme tušili, že start soutěže pro nás bude velice důležitý. Kluci potřebovali na začátku nějaké sebevědomí, což je důležité,“ zmínil hlavní trenér Štírů Jakub Jung.

Dobře ví, že od výkonů na samotném startu základní části se bude později odvíjet celá sezona. „Bude to dlouhé. Navíc liga má zase větší kvalitu než v minulém ročníku. Tuším, že všechny zápasy budou strašně vyrovnané a v konečném hodnocení pak bude záležet na každém utkání. Ale osobně bych dobrý úvod nechtěl až tolik přeceňovat,“ odhadl kouč.

Omlazení je znát už v prvních dvou formacích, kde nastupují dva hráči ještě juniorského věku. Matyášové Kouba a Sirotek ale mají zkušenosti i z reprezentace. V minulém ročníku spíš sbírali v A týmu zkušenosti, v této sezoně by měli mít v kádru podle Junga daleko větší roli.

„Chceme, aby si postupně zvykali. A také chceme, aby nám tady dorůstali hráči, kteří pak budou lídry týmu,“ zdůraznil kouč. Sám o sobě říká, že patří k těm trenérům, kteří se nebojí dát více prostoru právě mladším hráčům. Aby se ohráli a sbírali zkušenosti od starších. Ale uznává, že je to vždycky trochu riziko.

„Zase mladý kluk na to musí mít, rozhodně to neberu paušálně, že teď budou hrát všichni jen proto, že jsou mladí. Musejí mi ukázat, že kvalitu mají. Pokud to zvládnou, rád jim šanci dám,“ slíbil Jung.

I když už první liga odstartovala, na trénincích Štíři stále ještě nacvičují nejrůznější herní situace. Zejména se zaměřují na kombinace s míčkem v útočné fázi.

„Chceme, aby hráči znali své postavení a věděli, v jakých prostorech mají s míčkem hrát. Nemůžeme se spoléhat jenom na kreativitu, protože florbal se hodně zrychluje a není čas moc přemýšlet. Je tedy důležité, aby hráči dopředu věděli, co mají v danou chvíli dělat. Zejména to teď trénujeme,“ dodal kouč.

V minulém prvoligovém ročníku skončily České Budějovice po základní části na osmém místě, ale vzápětí vypadly v předkole play off s Kunraticemi. Byť Jung nechce dopředu odhadovat, jaké přesné umístění by si Štíři mohli uhrát v této sezoně, určitě by svůj tým zase rád viděl v play off.

„Sportovní cíle jsme si zatím nestanovili. Máme spíš ty herní, takže víme, jak by naše hra měla vypadat a čím bychom se měli prezentovat. Uvidíme, na co to bude stačit. I když se tým omladil, je hladový po výhrách. Kluci chtějí být co nejvýše a hrát dobře. Ale já zůstávám na zemi, protože nám trochu chybí zkušenosti. Nahrazujeme je zaujetím, pracovitostí a dravostí,“ předvídal Jakub Jung.

Kouč také upozorňuje, že se první liga extrémně vyrovnala. Například nováček Butchis z Prahy je po dvou kolech druhý a Ústí jako vítěz minulé základní část ještě nevyhrálo. „Je těžké něco odhadovat. Myslím si, že tam nebude žádný otloukánek, takže my třeba můžeme bodovat s týmy z vrchu tabulky, ale pak ztratíme s těmi ze spodku,“ naznačil trenér.

Kvůli rekonstrukci budějovické sportovní haly, kde Štíři hrají své domácí zápasy, florbalisté přesunuli dva úvodní domácí duely do haly Lokomotivy v Suchém Vrbném. V neděli hrají zápas třetího kola u Bulldogů v Brně. O týden později, 25. září, už na Lokomotivě přivítají tým Hattrick také z Brna.