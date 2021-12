Slovenští Panteři z Otrokovic spolu řádí v lize i na mistrovství světa

„Hrajeme dokonce za Otrokovice i za Slovensko podobně, snažíme se o stejný styl zakládání útoků a bránění. Mně to vyhovuje, nemusím se učit jiný styl hry na cestě z klubu do reprezentace,“ říká jeden z nich, útočník Ronald Gašparík, mozek hry Panthers a účastník šampionátu ve Finsku.

Dalšími členy „otrokovického výsadku“ na turnaji v Helsinkách jsou brankář Adam Kohút a útočník Jakub Grich. Dohlíží na ně Karel Ševčík, v superlize jejich hlavní trenér, ve slovenském týmu asistent kouče.

„Hodnotím to jen kladně. Rony (Gašparík) je výborný, Grich taktéž. Adam Kohút si zachytal těžké čtvrtfinále proti Finsku. Naši otrokovičtí kluci jsou pro Slovensko oporou a já můžu být jenom rád, že je u nás mám,“ hlásí trenér Ševčík.

Slovensko vede společně s dalším českým koučem Radomírem Mrázkem a ordinovanému způsobu hry věří. „Je dobrý jak na mezinárodní úroveň, tak na superligu. Pro kluky je určitou nadstavbou, že ho můžou hrát po celý rok, ale neděláme to kvůli nim. Já tomu stylu věřím, že nás může hodně posunout,“ zamýšlí se Ševčík, pod jehož vedením jsou Panteři v superlize desátí.

Slovenské posily si před sezonou vybral jako potenciální lídry a zatím s tímto tahem může být spokojený. To stejné platí i z opačné strany; například Kohút na šampionátu v Helsinkách přiznal, že vidina kvalitní přípravy na vrcholnou akci byla jedním z velkých impulzů, proč se pro českou soutěž rozhodl.

„Očekával jsem, že pokud se mi v Otrokovicích zadaří, bude to pozvánka do reprezentace. Připravil jsem se tam velice dobře. Nikde jinde bych nebyl v takové formě,“ sdělil 21letý gólman.

V rámci nasazování brankářů v rámci slovenského týmu na něho ve středu večer vyšel prestižní úkol postavit se v play off domácímu uchazeči o zlato. Přestože Finsko nad Slovenskem vyhrálo bez větších potíží 5:1, Kohút si vedl dobře.

„Užil jsem si to velmi, považuji to za jeden z vrcholů své dosavadní kariéry,“ svěřil se. Finská hra v něm zanechala silný dojem. „Byli rychlí. To je asi nejlepší slovo, které je vystihuje. Myslím si, že jsem jedním z těch rychlejších brankářů, ale od Finska to i na mě byl dost fofr. Asi jste viděli, že jsem někdy nestíhal,“ pousmál se po utkání.

Spoluhráče Gašparíka nezná jenom z Otrokovic, ale je jeho souputníkem od prvních krůčků s florbalem. Jako děti proti sobě na Slovensku hrávali v Košicích.

„Vždycky byl střelec, dával strašně moc gólů. Egoistický hráč, který míček nenahrál. Pak v pubertě se z něho stal nahrávač. Teď už tvoří naši hru jak v Otrokovicích, tak tady,“ podotkl Kohút na adresu 5. nejlepšího nahrávače české ligy.

Jediným rozdílem oproti hraní v české lize pro Slováky z Otrokovic je, že nenastupují v jednom útoku.

„Možná je to škoda, možná ne,“ přemítá Gašparík. Pokouší se být i v reprezentačním dresu tou osobností, kterou je po příchodu ze švýcarského angažmá na Moravě. „Vždycky jsem dával góly. Potom jsem šel na čas do obrany a tam jsem si uvědomil svoje nejsilnější stránky, jimiž jsou kreativita a nečekaná rozhodnutí. Přihrávky do prázdné, které nikdo jiný nevidí, ale já ano, jsou to nejlepší. Člověk si nad nimi řekne: jak to ten hráč udělal? To mě naplňuje,“ usmívá se Gašparík.