Cepek byl slavnostně uveden do mezinárodní florbalové Síně slávy

„Je to velká pocta. Určitě to potěšilo mě, i rodinu doma. Je to zadostiučinění, poděkování za kariéru. Je to hezký pocit,“ řekl pětačtyřicetiletý Cepek českým novinářům.

Vicemistr světa z roku 2004 je stále rekordmanem se 143 body, 71 brankami i 72 asistencemi ze 126 zápasů. Startoval na sedmi světových šampionátech a také na obou předchozích mistrovství Evropy v letech 1994 a 1995.

Kariéru v národním týmu ukončil v prosinci 2010, kdy jej trenér Tomáš Trnavský překvapivě nezařadil do nominace na MS. V roce 2014 dovedl jako trenér český tým z bronzu na šampionátu v Göteborgu.

Oceněni byli v sobotu také Finové Mika Kohonen, Janne Tähkä, jejich krajanky Jonna Mäkeläová, Jonna Kettunenová, Švýcaři Matthias Hofbauer, Mark Wolf a Nor Willy Fauskanger.

Komise IFF, v které byl i viceprezident IFF Filip Šuman a finský kouč české reprezentace Petri Kettunen, vybírala osobnosti ve třech obdobích - 1990-99, 2000-2009 a 2010-21.

V Uppsale se dočkali ocenění Švédky Karolina Widarová, Hermine Dahlerusová, Asa Karlssonová, jejich krajané Martin Olofsson s Niklasem Jihdem, Švýcarky Laura Tomatisová, Mirca Andereggová a Simone Bernerová, Jill Queková ze Singapuru a švédský trenér Jan-Erik Vaara.