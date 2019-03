Vítkovičtí florbalisté přes Spartu suverénně postoupili do superfinále

Vítkovice vedly v 33. minutě už 3:0 a bez problémů zápas dovedly k přesvědčivé výhře. Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí se na úspěchu podílel útočník Adam Delong.



„Dnes to byla jednoznačná záležitost a zaslouženě jsme postoupili. Těšíme se na superfinále,“ řekl trenér Vítkovic Pavel Brus webu Českého florbalu. „Celou sérii rozhodly zkušenosti a proměňování šancí. Vítkovice zaslouženě postupují do superfinále. Pro nás to byly letos další cenné zkušenosti,“ uvedl kouč Sparty Ondřej Kašpárek.

Vítkovice v 26. sezoně nejvyšší soutěže budou bojovat o sedmý triumf. V superfinále na jeden zápas uspěly v letech 2013 a 2014. Loni v Ostravě, kde se hrálo poprvé po předchozích šesti ročnících konaných v pražské O2 areně, podlehly Mladé Boleslavi 5:6 v prodloužení. Letos se koná superfinále opět v Ostravar Aréně v neděli 14. dubna od 16:30.

Semifinále play off Tipsport superligy florbalistů 4. zápasy 1. SC Vítkovice - Sparta Praha 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)

Branky: 33. a 56. Jastřembský, 44. a 56. Delong, 7. Hájek, 31. Hubálek, 54. Bräuer - 52. Křenek. Konečný stav série: 4:0. 20:15 Chodov - Mladá Boleslav.

2. kolo play down Tipsport superligy florbalistů 2. zápas Bulldogs Brno - TJ Znojmo 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 6. Komínek, 25. Mráz - 14. Pánek, 41. Šindelář, 62. Fridrich. Stav série: 1:1