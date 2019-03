Florbalistky Vítkovic a Chodova mají první semifinálové výhry

Hattrickem a dvěma asistencemi se podílela na vítězství Vítkovic polská útočnice Justyna Krzywaková a rovněž pět bodů za gól a čtyři přihrávky si připsala Eliška Planková.

„Byl to dobrý start do série. Místy jsme měli velmi slušné pasáže, výbornou produktivitu a chuť na vítězství. Nicméně těch soupeřových tyček bylo moc. Doufám, že to jejich zvonění bude pro holky velkým mementem, že tak jednoduché to nebylo a rozhodně nebude,“ řekl trenér Vítkovic Tomáš Martiník webu Českého florbalu.

Hráčkám FBC Ostrava nepomohly ani čtyři body za hattrick a jednu asistenci Denisy Kotzurové, která svými góly mezi 16. a 23. minutou otočila stav z 0:2 na 3:2. Bylo to ale jediné vedení hostů v utkání.

„Náš výkon nebyl hodný play off, téměř ve všech činnostech jsme byli horší. Nicméně umíme hrát výborně, i když se pro nás zápasy nevyvíjí dobře. A tenhle zápas je teprve ve čtvrtině,“ uvedl kouč FBC Ostrava Jakub Robenek.