České florbalistky začnou přípravu na MS na turnaji v Bernu

Od loňského září, kdy výběr švýcarského trenéra Saschy Rhynera hostil v Praze ve dvou zápasech Slovensko, sehrál jen v druhé polovině června v Eerikkilä dva duely s Finskem a podlehl 3:5 a 3:8.



„Už tam jsme získali první odpovědi nejen na to, jak na tom jsou naše hráčky, ale rovněž na to, jak vypadá po covidové pauze hra našich největších rivalů. Doufáme, že si zde náš obrázek ještě více ucelíme a získáme tak další podněty pro finální přípravu směrem k mistrovství světa. Pro nás bude důležité vidět i to, jak kdo pracoval přes letní pauzu, případně jak na některé hráčky zapůsobila změna působiště,“ řekl Rhyner webu Českého florbalu.

Debutovat budou dvě útočnice mistrovských Vítkovic Barbora Husková a Eliška Planková. „Hráčky mají velkou šanci se ukázat proti nejlepším týmům světa,“ doplnil Rhyner. „Zápasy na mezinárodní úrovni se liší od těch ligových. Chceme zjistit i to, kdo je připraven plnit stanovené úkoly.“