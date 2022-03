Švýcara Rhynera vystřídal u reprezentace florbalistek trenér Procházka

„Jedním z důležitých kroků je se ještě víc přiblížit absolutní světové špičce. Mým cílem je samozřejmě medaile, osobně bych chtěl hrát finále mistrovství světa. Potenciál na to tady je. Velmi důležitým parametrem je ale fyzická připravenost. Běžecky a kondičně náročnou hru hrát musíme. Pro mezinárodní florbal je to nutné. I to bude jedno z hledisek, podle nějž budu skládat nominace,“ uvedl v tiskové zprávě Procházka.

Na květnovém kempu začne chystat tým na mistrovství světa v roce 2023, které se bude hrát na přelomu listopadu a prosince v Singapuru. České florbalistky dosud dosáhly na medaili jen v roce 2011 v St. Gallenu, od té doby skončily pokaždé čtvrté.

„Sascha Rhyner měl po mistrovství světa 2019 naši důvěru a tehdy i přes výsledkový neúspěch dostal možnost s týmem pokračovat. Po aktuálním šampionátu, který byl nejen bez medaile, ale především výkonnostně nepovedený, jsme se rozhodli s ním smlouvu neprodloužit,“ uvedl předseda reprezentační komise Českého florbalu Václav Culka.

Čtyřiačtyřicetiletý Procházka vede jako hlavní trenér Chodov od roku 2019 po odchodu Michaely Marešové do Tatranu Střešovice, po kterém se posunul z pozice asistenta. „Je to splněný sen. V posledních zhruba deseti letech jsem tuto možnost několikrát řešil a vždycky jsem věděl, že bych měl chuť u národního týmu působit, ale profesní vytížení mi to neumožňovalo. Teď jsem viděl, že je možnost si svůj profesní i florbalový život přenastavit,“ uvedl Procházka.

Bývalý útočník Sparty i Chodova, který sehrál i osm zápasů v české reprezentaci a představil si i na mistrovství světa v Norsku v roce 2000, vedl také šest let jako kouč muže Chodova, s mužskou akademickou reprezentací získal v roce 2008 stříbro na mistrovství světa. Nyní bude mít možnost i nadále pokračovat v klubu.

„V současné době jsou podmínky a rozsah práce hlavního trenéra u ženského týmu nastavené tak, že angažmá v klubu není překážkou. Nemyslím si, že by Lukášovo působení na Chodově v jakékoli roli mělo negativní vliv na chod reprezentace. Zároveň na výkonném výboru budeme hledat cestu, jak co nejdříve podmínky v rámci ženské reprezentace zlepšit a trenéra získat na větší úvazek,“ uvedl prezident Českého florbalu Daniel Novák.