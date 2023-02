Florbalová reprezentace poprvé v Hradci. Proběhnou i dvě velká loučení

„Touto akcí chceme uzavřít minulý cyklus, proto jedním z cílů bude hodnocení uplynulého mistrovství světa. Abychom se posouvali dál a mohli se nadále zlepšovat, je nutné sjednotit pohled realizačního týmu a hráčů na náš výkon na šampionátu,“ uvedl k následujícímu florbalovému víkendu české mužské reprezentace její trenér Jaroslav Berka.

Florbal v Hradci Čtvrtek

Česko - Švýcarsko (19:00, jun.)

Pátek

Švýcarsko - Finsko (10:00, jun.)

Česko - Finsko (16:30, juniorky)

Česko - Švýcarsko (19:00, muži)

Sobota

Finsko - Švýcarsko (13:30, jun.)

Česko - Švýcarsko (16:00, muži)

Česko - Švýcarsko (18:30, jun.)

Neděle

Česko - Finsko (11:00, juniorky)

Pro tým to bude první domácí představení v roli vicemistrů světa a nebude ledajaké. Jednak do Hradce dorazí ke dvěma zápasům Švýcaři, společně s Českem a dvěma severskými velmocemi Finskem a Švédskem členové elitní světové čtyřky.

Jednak se v Hradci budou s reprezentací loučit dvě dlouholeté reprezentační opory Tom Ondrušek a Martin Beneš. Dost důvodů na to, aby se obě utkání stala velmi přitažlivými. Podle posledních zpráv je hala v Třebši jak na pátek, tak na sobotu už vyprodána.

„Naším cílem je dostávat národní výběry do různých měst napříč republikou a podporovat a rozvíjet tak florbal v různých regionech. V Hradci se reprezentace představí vůbec poprvé v historii, a tak nás těší, že je již nyní na muže vyprodáno. Jsme rádi za podporu od města a také za to, jak s námi všichni přímo v Hradci spolupracují,“ pochvaluje si prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Ze stříbrného kádru z nedávného šampionátu ve Švýcarsku bude v Hradci chybět trojice opor – Marek Beneš, Adam Hemerka a Matěj Jendrišák. „První dva po mistrovství světa stále ještě nejsou stoprocentně fit a potřebují se doléčit, u Matěje jde o osobní důvody,“ uvedl Berka, „vzhledem k tomu, že jsme na úplném začátku a těch akcí nás nečeká do dalšího mistrovství tolik, je to jediná možnost na to, abychom dali klukům prostor na zotavení.“

Mužská reprezentace ale není jediným lákadlem na florbalové dny v Hradci. Ty totiž začnou dnes, kdy v Třebši rozehrají svůj turnaj reprezentační týmy juniorů do 19 let. V konkurenci týmů Finska a Švýcarska je čekají čtyři zápasy, každý den jedno.